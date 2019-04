Mafra falha penálti aos 90 minutos e perde na visita ao Leixões

Lusa Comentários 14 Abr, 2019, 18:35 | 2.ª Liga

Sem ganhar há nove jornadas, o Mafra encontrou um Leixões também ávido de pontos, daí resultando uma primeira parte bem jogada a espaços, mas em que a equipa da casa só foi de capaz criar perigo a partir dos 35 minutos.



Embora com mais posse de bola, o Mafra nunca incomodou Tony, aproveitando-se disso o Leixões para ficar perto do golo, num canto cobrado por Zé Paulo (35), em que Godinho sacudiu a bola com os punhos perante a ameaça de Erivaldo.



A crescer no jogo, a equipa de Matosinhos criou mais duas ocasiões até ao intervalo, primeiro por Derick (41), num remate da meia-lua que passou sobre a barra e, aos 45 minutos, num cruzamento de Zé Paulo que Godinho afastou com uma palmada, antecipando-se à emenda de Magno.



Entrado ao intervalo, André Clóvis abriu o marcador aos 56 minutos, num cabeceamento a passe de Luís Silva.



O ‘convite’ ao Mafra para assumir o jogo, fez com que a bola passasse a ser jogada a meio-campo, sem que nenhuma das equipas, durante largos minutos, tenha sido capaz de criar ocasiões de perigo, até que um remate de Zé Tiago (89), na área, foi desviado no corpo de Erivaldo, e o árbitro assinalou penálti.



Chamado a converter, Harramiz (90) atirou para a direita de Tony, mas o guardião ‘adivinhou’ o lance e desviou para canto, assegurando os três pontos para o Leixões.