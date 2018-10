Mafra recupera de desvantagem de dois golos e empata em Arouca

Lusa Comentários 28 Out, 2018, 19:02 | 2.ª Liga

O Mafra deu o primeiro sinal de perigo, quando Rui Pereira rematou de fora da área para defesa de Rui Vieira, aos 09 minutos, mas a resposta dos arouquenses foi imediata e resultou em golo, num tiro de primeira de Adílio, na sequência de um canto cobrado por Kiko e de um corte de Zé Tiago.



A formação do Sul foi tentando equilibrar o jogo e chegar à frente com desenvoltura. Zé Tiago obrigou Rui Vieira a uma defesa para a frente (17), até que a eficácia dos da casa voltou a fazer-se sentir, quando Kiko levantou um livre da direita e Massaia, solto na pequena área, cabeceou com sucesso para o 2-0 (27).



Até final da primeira parte, foram os arouquenses a dispor das melhores ocasiões para aumentar a vantagem, com Arteaga (35 e 43) e Adílio (38) como protagonistas.



A equipa orientada por Filipe Martins entrou mais decidida para os segundos 45 minutos e chegou ao golo por intermédio de Bruninho, após incursão de Rúben Freitas pela direita a deixar a defesa local surpreendida (52).



O Arouca não se deixou amedrontar, e Malele, em duas oportunidades, podia ter feito a vantagem subir (54), mas acabaria por deixar escapar a vitória perto do final e continua sem ganhar em casa.



Aos 80 minutos, Bruninho cabeceou à trave, após cruzamento de Ruca, e Flávio, que tinha entrado na segunda parte, não perdoou na insistência, restabelecendo o empate, que mantém o Mafra invicto fora de casa.



Quim Machado, perante o empate frustrante, fez saltar do banco Bukia e Fábio Fortes, e primeiro esteve muito perto de marcar, mas o cabeceamento na cara de Godinho saiu ao lado (88). Do lado do Mafra, Flávio também esteve perto de desfazer o empate (90), sem êxito.



Jogo no Estádio Municipal de Arouca.



Arouca - Mafra, 2-2.



Ao intervalo: 2-0.



Marcadores:



1-0, Adílio, 09 minutos.



2-0, Massaia, 27.



2-1, Bruninho, 52.



2-2, Flávio, 80.



Equipas:



- Arouca: Rui Vieira, Thales, Victor Massaia, Deyvison, Sanchez, Ericson, Soares, Adílio, Kiko (Fábio Fortes, 83), Malele e Arteaga (João Graça, 64, Bukia, 86).



(Suplentes: Gabriel Gasparotto, Bruno Alves, Didi, Toni Correia, Bukia, João Graça e Fábio Fortes)



Treinador: Quim Machado.



- Mafra: João Godinho, Rúben Freitas, Juary, Gui Ramos, Gui Ferreira, Rui Pereira (Pedro Ferreira, 58), Cuca, Zé Tiago, Ruca (Alisson, 84), Bruninho e Harramiz (Flávio, 73).



(Suplentes: Raphael, Miguel Lourenço, Pedro Ferreira, Alisson, Flávio, Vinícius Tanque e Gonçalo Abreu).



Treinador: Filipe Martins.



Árbitro: José Rodrigues (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Juary (21), Malele (31), Rui Pereira (56), Gui Ferreira (81), Soares (90+1) e Zé Tiago (90+1).



Assistência: Cerca de 700 espetadores.