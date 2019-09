Mafra vence Académica com golo `salvador` de Flávio Silva

Lusa Comentários 01 Set, 2019, 18:41 | 2.ª Liga

O golo que resolveu o encontro surgiu já no minuto 90, com Flávio Silva a ‘saltar do banco’ para dar os três pontos à equipa da casa.



Com este triunfo, o Mafra chega aos sete pontos e deixa para trás a Académica, com quatro, equipa que somou o segundo desaire seguido, depois de ter perdido na última jornada frente ao Desportivo de Chaves.



A Académica entrou pressionante no encontro e dominou os primeiros minutos, enquanto o Mafra, embora mais encostado à sua defesa, tenha espreitado sempre que pôde o ataque.



Perto do fecho do primeiro tempo, o Mafra esteve perto de inaugurar o marcador, mas caprichosamente a bola não entrou na baliza à guarda de Tiago, com Areias a desaproveitar os sucessivos ressaltos e a ver a bola ‘passear’ em cima da linha de golo.



Na segunda parte, o Mafra entrou com outra disposição e tomou conta da iniciativa de jogo, ainda que sem criar grandes oportunidades perigo.



Aos 89 minutos registou-se o momento do jogo, com a entrada em campo de Flávio Silva. A substituição parecia tardia, mas o avançado não perdeu tempo e, já dentro do minuto 90, isolou-se a passe de Rúben Freitas, contornou o guarda-redes da Académica e atirou para a baliza deserta na primeira vez em que tocou na bola.