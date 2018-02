Massaia e Bracali heróis do Arouca na vitória sobre o Real Massamá

Lusa 11 Fev, 2018, 17:19 | 2.ª Liga

Depois de duas derrotas seguidas, o Real Massamá não conseguiu evitar mais um desaire na deslocação a Arouca, tendo sofrido o único golo já perto do intervalo (45+1) e com o melhor marcador do campeonato, Carlos Vinícius, a desperdiçar uma grande penalidade (63).



A primeira parte começou equilibrada, com o lanterna-vermelha a não mostrar receio de procurar atacar assim que possível, principalmente através de desequilíbrios provocados por Carlos Vinícius, mas ao longo do tempo o Arouca foi-se impondo na partida e criando oportunidades.



Aos 20 minutos, Barnes levou o esférico pelo meio do terreno, soltou para Roberto, dentro de área, que deixou a bola correr para Palocevic, que, sozinho na cara de Luís Ribeiro, atirou por cima.



Seis minutos depois, foi a vez do Real Massamá ficar perto do golo depois de Nuno Coelho falhar por duas vezes o alívio e deixar Cazonatti na cara de Bracali, que tentou o chapéu, mas Deyvison leu o lance e afastou o perigo.



Já em cima do apito para intervalo, André Santos cobrou um livre lateral para o desvio de cabeça de Nuno Coelho, com uma excelente defesa de Luís Ribeiro a levar a bola à trave, mas, na recarga, Massaia saltou mais alto do que os defesas e inaugurou o marcador.



O Real Massamá não perdeu tempo e o treinador Alexandre Santos fez uma dupla substituição aos 56 minutos, com as entradas de Brash e Gildo, procurando assim uma oportunidade para restabeleceria igualdade no marcador.



Essa oportunidade acabaria por surgir aos 63 minutos, numa grande penalidade cometida sobre Vinícius, depois de uma falta de Massaia, mas o 'matador' não conseguiu enganar Bracali, que defendeu o penálti.



O jogo foi esmorecendo e o único lance de perigo surgiu apenas a cinco minutos do fim, a favor da equipa da casa, com Ernest a tirar um defesa da frente, entregando a bola para a entrada da área, onde estava André Santos, que rematou colocado, mas Luís Ribeiro leu bem e desviou para canto.







Jogo realizado no Estádio Municipal de Arouca.



Arouca -- Real Massamá: 1-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Massaia, aos 45+1 minutos.







Equipas:



- Arouca: Bracali, João Amorim, Nuno Coelho, Deyvison, Vítor Costa, Massaia (Benny, 81), André Santos, Palocevic (Nuno Valente, 66), Barnes, Roberto (Areias, 88) e Ernest Ohemeng.



(Suplentes: Gasparotto, Benny, Nuno Valente, Bertaccini, Areias, Erick Salles E Lúcio Maranhão.)



Treinador: Miguel Leal.



- Real Massamá: Luís Ribeiro, Paulinho, Paulo Monteiro, Eduardo, Diogo Coelho, Fokobo, Tiago Morgado (Gildo, 56), Cazonatti, Jefferson Nem (Brash, 56), Carlos Vinícius e Marcelo Lopes (Abdoulaye Dialló, 75).



(Suplentes: Tom, Vasco Coelho, Rúben Marques, Gildo, Abdoulaye Dialló, Thabo Cele e Brash.)



Treinador: Alexandre Santos.







Árbitro: Bruno Paixão (AF Setúbal).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Palocevic (31), Barnes (37), Massaia (63) e Brash (89).



Assistência: cerca de 400 espetadores.