Médio brasileiro Luiz Carlos regressa a Paços de Ferreira

Lusa Comentários 09 Ago, 2018, 19:29 | 2.ª Liga

"Dono de um toque de bola fantástico, com experiência de ‘Champions League’ e ansioso por ajudar o Paços a conquistar os seus objetivos. Eis o novo reforço do Paços. Bem-vindo Luiz Carlos", escreve o clube na sua página oficial do Facebook, a acompanhar uma foto do jogador.



Luiz Carlos, de 33 anos, chegou a Portugal para representar o Freamunde, mudando-se, depois, para a formação pacense, onde permaneceu entre 2011 e 2013, integrando o plantel que alcançou o terceiro lugar do campeonato principal, antes de rumar ao Sporting de Braga.



O médio defensivo, que reencontra no Paços André Leão, regressa a Portugal após duas épocas a jogar no estrangeiro, em representação do Al-Alhi Jeddah, da Arábia Saudita, e, mais recentemente, do Osmanlispor, da Turquia.



Com a contratação de Luiz Carlos, por duas temporadas, o Paços de Ferreira assegurou dez reforços até ao momento, sem contar com as quatro promoções da equipa B e os quatro elementos que regressaram ao clube após empréstimo.