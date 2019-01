Miguel Leal vai treinar o Cova da Piedade

Mário Aleixo - RTP Comentários 17 Jan, 2019, 08:33 / atualizado em 17 Jan, 2019, 08:33 | 2.ª Liga

De acordo com a nota, Miguel Leal assinou um contrato válido até ao final da presente temporada (2018/2019) e, em conjunto com os restantes elementos do seu corpo técnico, vai ser apresentado esta quinta-feira à tarde, em conferência de imprensa, ao que se seguirá um treino, aberto a todos os adeptos e comunicação social, no Estádio Municipal José Martins Vieira.



O Cova da Piedade ocupa presentemente o 14.º lugar na II Liga com 17 pontos, apenas mais um do que as equipas situadas abaixo da linha de despromoção.