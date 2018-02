Nacional e Covilhã empatam e atrasam-se na luta pela subida

Lusa 11 Fev, 2018, 18:08 / atualizado em 11 Fev, 2018, 18:08 | 2.ª Liga

Os insulares marcaram primeiro, já no período de descontos da primeira parte, com um grande golo de João Camacho. Os serranos chegaram à igualdade, aos 87 minutos, por Amadú Turé, que entrara no jogo um minuto antes.



Os madeirenses que interromperam, na jornada anterior, em Famalicão (derrota por 3-2), um ciclo de seis jogos sem perder, voltaram a ceder pontos na Choupana, numa partida muito quezilenta, cuja arbitragem foi muito criticada.



A equipa treinada por Costinha, que tem menos um jogo, ficou a quatro pontos dos lugares de subida, estando um ponto à frente do Covilhã, que somou o terceiro encontro sem vencer.



A primeira parte do jogo ficou marcada por uma cinzenta exibição das equipas, com o primeiro lance de registo a acontecer aos sete minutos, num lance em que Vanilson pareceu rasteirado na área dos serranos, mas o árbitro não sancionou.



Aos 30 minutos, Júlio César fez um remate acrobático, na área, mas a bola saiu por cima do travessão. Da parte do Covilhã, houve um primeiro lance de perigo, aos 37 minutos, altura em que Seidi, na área, falhou o remate, apesar das facilidades defensivas concedidas pelos 'alvinegros'



No primeiro de dois minutos de descontos dados pelo árbitro na primeira parte, o Nacional chegou ao golo por João Camacho, o melhor jogador em campo, que rematou à entrada da área, fazendo com que a sua equipa fosse para o intervalo em vantagem.



No segundo tempo, os madeirenses, que jogaram, sem cinco dos habituais titulares, tiveram várias oportunidades para chegar ao segundo golo, mas mostraram-se ineficazes.



Essa falta de eficácia, foi bem aproveitada pela equipa orientada por José Augusto, já que, aos 87 minutos, Amadú Turé, na sua primeira intervenção no jogo, e após um primeiro remate, Seidi, bateu de forma inapelável o guarda-redes Daniel Guimarães, sentenciando o resultado final.







Jogo no Estádio da Madeira, no Funchal.



Nacional - Sporting da Covilhã, 1-1.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, João Camacho, 45+1 minutos.



1-1, Amadú Turé, 87.







Equipas:



- Nacional: Daniel Guimarães, Nuno Campos, Júlio César, Diogo Coelho, Elízio, Jota (Sérgio Marakis), Christian, Vítor Gonçalves, João Camacho (Diego Medeiros, 78), Murilo e Vanilson (Rochez, 73).



(Suplentes: Framelin, Diogo Silva, Rochez, Diego Barcelos, Nii Plange, Sérgio Marakis, Diego Medeiros).



Treinador: Costinha.



- Sporting da Covilhã: Igor Rodrigues, João Dias, Joel, Zarabi, Reinildo (Amadú Turé, 86), Índio (Renato, 62), Makouta (Abalo, 76), Gilberto, Fatai, Paulo Henrique e Adul Seidi.



(Suplentes: Vítor São Bento, Amadú Turé, Renato, Hudson, Abalo, Vitó e Gerson).



Treinador: José Augusto.







Árbitro: Carlos Espadinha (AF Portalegre).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Fatai (56), Renato (64), Zarabi (83), Rochez (83), Vítor Gonçalves (87), Amadu Turé (89) e Gilberto (90+1).



Assistência: 1.423 espetadores.