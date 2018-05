Nacional e Guimarães B empatam no jogo de consagração dos madeirenses

Lusa Comentários 13 Mai, 2018, 17:03 | 2.ª Liga

Apesar da igualdade caseira em dia de festa na Choupana, os madeirenses, que sob o comando do técnico Costinha regressaram à I Liga um ano depois de terem descido, somaram o 16.º jogo consecutivo sem derrotas, acabando o campeonato com 71 pontos, mais cinco do que o segundo classificado, o Santa Clara, que garantiu de igual forma a subida.



Os vimaranenses, que fizeram uma recuperação notável na segunda volta, acabaram o campeonato na 11.ª posição, com 50 pontos.



Com um 'onze' algo diferente do habitual, uma vez que o treinador nacionalista permitiu que jogassem alguns dos jogadores menos utilizados, os 'alvinegros' estiveram sempre mais perto do golo.



Diogo Coelho (12), após cruzamento de Christian, e João Camacho (14), com um remate para defesa de Miguel Oliveira, ficaram muito próximo de marcar, em dois lances perigosos do ataque madeirense na primeira parte.



Pedro Raul (26 e 29), remate por cima na primeira e boa defesa de Framelin, na segunda ocasião, constituíram os lances mais perigosos dos minhotos no primeiro período do jogo.



Aos 39, Christian aproveitou o adiantamento do guarda-redes vimaranense para fazer um 'chapéu', só que a bola saiu por cima do travessão.



Na segunda parte, a toada manteve-se e o Nacional sempre mais perto do golo, tendo João Camacho, aos 64 minutos, perdido uma grande oportunidade, num cabeceamento na área a permitir a defesa a Miguel Oliveira.