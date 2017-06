Nacional renovado, mas ainda incompleto, inicia campanha 2017/18 da II Liga

Lusa 26 Jun, 2017, 22:09 | 2.ª Liga

Com o firme propósito de tentar o regresso à I Liga, após o inesperado insucesso da época passada, que ditou a despromoção ao segundo escalão, a direção do emblema insular apostou no técnico Costinha, que carrega essa difícil responsabilidade.



O técnico assume essa ambição do clube, mostrando-se ainda "feliz" por voltar ao primeiro clube no qual foi campeão como sénior, deixando uma promessa: "Trabalhar bem o presente, para ter um bom futuro."



A equipa sofreu uma grande transformação, com a saída de 18 jogadores, colmatada com a chegada de 12 reforços, havendo lugar a 12 continuidades. O plantel, que tem até ao momento 21 jogadores, espera ainda por mais dois ou três reforços, cujos nomes deverão ser revelados ainda esta semana.



O defesa Bheu Januário (ex-Liga Muçulmana, Moçambique) e o avançado Remus Chipirliu (ex-Juventus de Bucareste, Roménia) foram autorizados a chegar mais tarde, por motivos de ordem pessoal. Já Rui Correia, Vítor Gonçalves e Mauro não compareceram hoje, devido aos ventos que condicionaram a operacionalidade do aeroporto da Madeira, no domingo.



Hoje e terça-feira, serão dedicados única e exclusivamente aos exames médicos e testes físicos. O primeiro treino terá lugar na quarta-feira, dia em que a equipa levará a cabo duas sessões de trabalho. Até sábado, véspera da primeira folga, o plantel às ordens de Costinha cumpre seis sessões de trabalho, todas à porta fechada.



O habitual estágio foi encurtado esta época, com a equipa a deslocar-se para norte do país durante três dias (de 13 a 15 de julho), onde vai realizar dois jogos de treino diante de adversários a anunciar brevemente.



O restante trabalho será realizado na região, até porque o primeiro compromisso oficial tem data marcada para 23 de julho, altura em que se começa a disputar a Taça da Liga.



Plantel provisório do Nacional para 2017/2018:



- Guarda-redes: Gauther Cardozo (ex-Corinthians, Bra) e Framelin Ohoulo



- Defesas: Bheu Januário (ex-Liga Muçulmana, Moç), Nuno Campos, Rui Correia, Júlio César (ex-Grémio Anapólis, Bra), Diogo Coelho (ex-Académica), Elízio (ex-Vizela) e Mauro Cerqueira



- Médios: Geraldo (ex-Fafe), Yaya Bamba (ex-Desportivo das Aves), Edgar Abreu, Jota, Vítor Gonçalves e Diego Barcelos (ex-Varzim)



- Avançados: Murilo Costa (ex-Barra RS, Bra), João Camacho (ex-Celta de Vigo B, Esp), Vanilson (ex-Grémio Anápolis, Bra), Remus Chipirliu (ex-Juventus de Bucareste, Rom), Witi e Ricardo Gomes



Treinador: Costinha