Nacional vence Amora no primeiro jogo de pré-época

13 Jul, 2019 | 2.ª Liga

Bryan Róchez foi o autor, aos 10 minutos, do golo solitário do encontro, disputado Estádio Municipal de Rio Maior, onde o clube madeirense se encontra desde sexta-feira em estágio.



O 1º de Dezembro, também do Campeonato de Portugal, será o próximo adversário do Nacional, ainda hoje, pelas 17:00. No domingo, haverá novo jogo de preparação, com o Olímpico do Montijo, em substituição do Casa Pia, que cancelou o jogo.



O programa de jogos de preparação encerra no dia 20, com partidas diante do Belenenses (10:00) e Cova da Piedade (16:00), que antecederão o regresso à Madeira.



Todos os jogos serão realizados no Estádio Municipal de Rio Maior, à porta fechada.