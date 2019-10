Nacional vence FC Porto B e ascende à liderança da II Liga

Lusa Comentários 05 Out, 2019, 13:57 | 2.ª Liga

O Nacional impôs-se num jogo com uma primeira parte em que o FC Porto B foi mais dominador, mas na segunda os insulares detiveram maior ascendente, sentenciando a partida nos derradeiros minutos, com dois golos de Brayan Riascos.



O Nacional adiantou-se no marcador logo aos dois minutos, com Bryan Róchez a corresponder bem a um centro de Nuno Campos e a rematar fora do alcance de Mouhamed Mbaye.



O FC Porto B restabeleceu a igualdade, à passagem dos 15 minutos, com Vítor Ferreira a finalizar com classe uma boa combinação ofensiva.



A partir daí, os portistas ganharam claro ascendente e, aos 18 minutos, Daniel Guimarães, com uma grande defesa, negou o golo a João Mário. Aos 24, foi Boris Enow que, na cobrança de um livre, fez a bola sair junto à barra.



O Nacional respondeu, dois minutos volvidos, num cabeceamento de Rui Correia que saiu junto ao poste.



O FC Porto B detinha maior domínio no jogo, mas foi o Nacional a voltar para a frente do marcador, aos 42 minutos, num remate forte e colocado de João Camacho, após uma assistência acrobática de Júlio César.



Na segunda parte, aos 54 minutos, o Nacional dispôs de uma soberana oportunidade, primeiro num cabeceamento de Marco Borgnino ao poste, e, na recarga, Bryan Róchez, com a baliza desguarnecida, rematou por cima.



Quatro minutos mais tarde, surgiu nova ocasião de golo, com João Camacho a cabecear junto à barra, após uma boa incursão de Witi.



O FC Porto B procurou sempre restabelecer o empate e, aos 80 minutos, Daniel Guimarães voltou a brilhar, desta feita após um remate de Fábio Vieira.



Aos 88 minutos, a partida ficou sentenciada, num rápido contra-ataque finalizado por Brayan Riascos, que haveria de bisar já em período de compensações.