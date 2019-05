`Nulo` confirma manutenção do Cova da Piedade e complica vida ao Varzim

Lusa Comentários 12 Mai, 2019, 18:44 | 2.ª Liga

A equipa da margem sul do Tejo festejou a manutenção ainda antes do início da partida da 33.ª e penúltima jornada, fruto da derrota da Oliveirense em Famalicão, enquanto os ‘alvinegros' ficaram sozinhos abaixo da linha de descida, com 38 pontos, em função do triunfo do Farense em Mafra.



O ponto conquistado, ainda assim, foi um mal menor para o Varzim, uma vez que mantém a equipa nortenha a depender apenas de si própria para assegurar a manutenção, o que acontecerá se vencer a Académica na última jornada.



Apesar da situação complicada na tabela, a equipa de César Peixoto praticamente não existiu na primeira parte, registando apenas dois remates que não chegaram nem para assustar o guarda-redes Anacoura.



Já no segundo tempo, a equipa da Póvoa dispôs de várias oportunidades flagrantes, mas evidenciou uma enorme falta de eficácia, motivo pelo qual é o pior ataque da competição com apenas 24 golos.



Ricardo Barros (59, 79 e 88 minutos) perdeu ocasiões soberanas, enquanto Rui Coentrão (85), de livre, acertou no poste.



Com os poveiros balanceados para o ataque, o Cova da Piedade teve a sua melhor oportunidade já no último minuto dos descontos (90+4 minutos), mas o central Silvério cortou o remate de Ballack.