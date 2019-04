Nuno Capucho apresentado como novo treinador do Mafra

Lusa Comentários 08 Abr, 2019, 16:22 | 2.ª Liga

Nuno Capucho, de 47 anos, estava sem treinar desde dezembro, altura que saiu do Varzim, também do segundo escalão. Durante a apresentação no Parque Desportivo de Mafra, o treinador admitiu que até final da temporada a equipa vai ter seis finais complicadas.



“Foi muito simples [vir para o Mafra]. Atraiu-me logo, sabendo das dificuldades dos próximos seis jogos. Obrigado pela oportunidade que me dão. Temos seis finais até final da época. Precisamos do apoio dos nossos adeptos, espero ter sucesso e dar alegrias as todos os que gostam do Mafra”, declarou o técnico.



O Mafra está sem vencer há nove partidas, ocupando o oitavo lugar no campeonato, com 36 pontos, após a realização de 28 jornadas.