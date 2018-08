Oliveirense arranca empate nos descontos diante da Académica

Lusa Comentários 11 Ago, 2018, 20:58 | 2.ª Liga

A intensidade da primeira parte deixou marcas nas duas equipas, forçadas a recorrer ao banco de suplentes, com Sérgio Ribeiro a entrar para o lugar de Alemão e Reko para o de Zé Paulo, ambos lesionados, aos 25 minutos.



Os ‘estudantes’ dominaram o primeiro tempo, tendo passado para a frente do marcador aos 41 minutos, num escorregão infeliz de Mathaus que deixou Djoussé de frente para a baliza, para inaugurar o marcador com um remate forte e rasteiro.



No segundo tempo, a entrada do recém-contratado Fati deu um novo alento ao ataque de Pedro Miguel, encostando a ‘briosa’ no seu meio campo a defender a vantagem mínima e perto do apito final, uma carambola depois de um cabeceamento de Serginho quase igualava a partida, mas Peçanha estava atento.



Ainda assim, o ‘guardião’ nada pôde fazer quando Serginho aproveitou uma bola a meia altura, à entrada da área, e atirou forte e rasteiro, empatando a partida nos segundos finais.



Há cerca de um mês, as duas equipas defrontaram-se na apresentação aos sócios da Oliveirense, partida interrompida aos 62 minutos, após o treinador da 'briosa' recusar-se retirar do campo um jogador que puxou a árbitra.