Oliveirense continua sem vencer ao empatar com Cova da Piedade

Lusa Comentários 26 Ago, 2018, 21:44 | 2.ª Liga

Hugo Firmino colocou a formação de Almada na frente do marcador, logo aos cinco minutos, mas a resposta da Oliveirense não tardou muito a surgir, com Fati a igualar, à passagem dos 24 minutos.



Os visitantes entraram melhor no encontro, empurrando a Oliveirense para trás até chegarem à vantagem, num lance de desatenção defensiva que permitiu a Hugo Firmino aparecer sozinho ao primeiro poste e cabecear por cima de Coelho, depois de um livre lateral de Miguel Rosa.



Apesar do golo sofrido, a Oliveirense passou a controlar o jogo, apoiada na inspiração de Fati que ia abanando o ataque, acabando mesmo por marcar, depois de um passe de Filipe Gonçalves, que deixou o guineense isolado perante Moreira, finalizando rasteiro.



No recomeço da partida, João Amorim acertou no poste, do outro lado, Pedro Coronas testou a meia distância, o remate sofreu um desvio e obrigou Coelho a defesa apertada, dando início a cerca de cinco minutos de lances perigosos.



A Oliveirense respondeu, num pontapé de canto, mas Wellington cabeceou ao lado, depois Agostinho Cá, em contra-ataque, percorreu meio campo, cruzou e Hugo Firmino cabeceou para nova defesa do ‘guardião’, que voltaria a ‘brilhar’, negando o golo a Rodrigo Martins, num remate à queima-roupa.



Jogo realizado no Estádio Municipal de Aveiro.



Oliveirense – Cova da Piedade: 1-1.



Ao intervalo: 1-1.



Marcadores:



0-1, Hugo Firmino, 05 minutos.



1-1, Fati, 24.



Equipas:



- Oliveirense: Coelho, Diogo Sousa, Wellington, Mathaus (Godinho, 38), Ricardo Tavares, Filipe Gonçalves, João Amorim (Erick Moreno, 79), Oliveira, Serginho (Diogo Valente, 74), Agdon e Fati.



(Suplentes: Kadu, Sérgio Ribeiro, Boukassi, Erick Moreno, Diogo Valente, Godinho e Paraíba).



Treinador: Pedro Miguel.



- Cova da Piedade: Moreira, Pedro Coronas, Rafael Amorim, Yan Victor, Evaldo, Rodrigo Martins (Helinho, 82), Miguel Rosa, Agostinho Cá, Jiayu Chen (Gonçalo Maria, 46), Hugo Firmino e Ronaldo Tavares.



(Suplentes: Márcio, Thabo Cele, Yi Chen, Lima Pereira, Gonçalo Maria, Helinho e YeLong Yu).



Treinador: Eurico Gomes.



Árbitro: José Rodrigues (AF Porto).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Rodrigo Martins (29), Pedro Coronas (40), Filipe Gonçalves (83) e Godinho (88).



Assistência: 464 espetadores.