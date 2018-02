Oliveirense regressa às vitórias na receção ao Famalicão com `bis` de Riascos

Lusa 11 Fev, 2018, 18:09 | 2.ª Liga

A equipa de Oliveira de Azeméis 'vingou' a derrota sofrida na primeira volta, em Famalicão, por 1-0 e quebrou o ciclo de oito jogos seguidos sem ganhar (quatro derrotas e quatro empates) para o campeonato e a Taça da Liga.



O jogo começou da pior forma para os visitantes que logo aos 11 minutos sofreram o primeiro golo, numa jogada de contra-ataque. Brayan Riascos apareceu na grande área do Famalicão, solto de marcação, e colocou a bola por baixo do corpo de Gabriel.



A reação do Famalicão surgiu aos 20 minutos, com Mendes a descair da esquerda para o centro do terreno, à entrada da grande área, e a rematar fraco para as mãos de Júlio Coelho.



Os visitantes voltaram a estar perto do empate aos 30 minutos, quando Feliz quase aproveitava uma falha defensiva da equipa da casa, mas não conseguiu desviar a bola de Júlio Coelho.



Aos 44 minutos, numa jogada individual, Brayan Riascos rematou cruzado com a bola a passar junto ao poste direito da baliza de Gabriel.



O avançado colombiano voltou a estar em destaque perto do intervalo, após a cobrança rápida de um livre, que apanhou a defesa famalicense desprevenida. Um corte defeituoso de José Pedro colocou a bola nos pés de Riascos, que se limitou a encostar, 'bisando' na partida.



Na segunda parte, Vasco Seabra reforçou o ataque com a entrada de Willian, que teve nos pés uma oportunidade para reduzir a vantagem aos 65 minutos. O avançado brasileiro recebeu um passe de Feliz, correu isolado para a baliza e tentou fazer um 'chapéu' a Gabriel, mas a bola passou por cima da barra.



Até ao apito final, a formação orientada por Pedro Miguel geriu a vantagem sem sobressaltos e o resultado não viria a sofrer alterações.







Jogo no Estádio Municipal de Aveiro.



Oliveirense -- Famalicão: 2-0.



Ao intervalo: 2-0.







Marcadores:



1-0, Brayan Riascos, 11 minutos.



2-0, Brayan Riascos, 45+1.







Equipas:



- Oliveirense: Júlio Coelho, Alemão, Mathaus, Sérgio Silva, Ricardo Tavares, João Mendes (António Oliveira, 69), Manuel Godinho, Sérgio Ribeiro (Serginho, 73), João Amorim (Boukassi, 76), Brayan Riascos e Diogo Valente.



(Suplentes: Victor Hugo, Rafa, Boukassi, António Oliveira, Serginho, João Sousa e Fabian).



Treinador: Pedro Miguel.



- Famalicão: Gabriel, Joel (Vasco Costa, 58), Nuno Diogo, José Pedro, Jorge Miguel, Feliz, Fabinho (Jordán, 76), Hocko, Mendes, Diogo Cunha (Willian, 46) e Jaime Poulson.



(Suplentes: Nuno Castro, Willian, João Faria, João Pereira, Vasco Costa, Anderson e Jordán).



Treinador: Vasco Seabra.







Árbitro: Sérgio Piscarreta (AF Algarve).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Diogo Cunha (44), Nuno Diogo (54), Manuel Godinho (78), António Oliveira (83) e Hocko (87).



Assistência: Cerca de 300 espetadores.