Oliveirense sobe até meio da tabela ao vencer Varzim por 3-0

Lusa Comentários 13 Nov, 2018, 08:37 | 2.ª Liga

Os unionistas entraram em campo em zona de despromoção e a três pontos dos poveiros, mas a invencibilidade em casa (emprestada) dava alento à formação de Pedro Miguel, que chegou à vantagem com um 'golaço' de Alemão, aos 27 minutos, enquanto Oliveira aproveitou uma grande penalidade para aumentar a vantagem, aos 52 minutos, e Fati sentenciou a partida (86).



A equipa da casa inaugurou o marcador numa boa jogada coletiva, na qual Oliveira serviu Alemão de calcanhar, que, à entrada da área, atirou em jeito e colocado no ângulo superior contrário, sem hipótese de defesa para o ‘guardião’ Emanuel.



Nuno Capucho não estava a gostar do que via em campo e, aos 36 minutos, retirou Pavlovski e João Amorim, para as entradas de Baba Sow e Haman, com este último a passar a fazer dupla com Stanley na frente de ataque.



No começo da segunda parte, Silvério falhou uma interceção aérea e acertou com o braço na cara de Agdon, que seguia isolado na área, cometendo uma grande penalidade convertida com sucesso por Oliveira, originando a última alteração dos poveiros, com Júlio Alves a entrar para o lugar de Stanley.



O melhor lance dos 'alvinegros' surgiu através de uma bola parada, desviada primeiro por Silvério, mas, no segundo poste, Haman não chegou ao desvio, enquanto a Oliveirense ia aproveitando os contra-ataques para tentar sentenciar o jogo, com Diogo Valente a desperdiçar uma boa ocasião, atirando à figura do guarda-redes.



Depois do aviso, a formação de Pedro Miguel acabaria por sentenciar a partida no contra-golpe, graças a um excelente passe de Boukassi a desmarcar e isolar Fati, que seguiu para a baliza e, na 'cara' de Emanuel, rematou rasteiro e cruzado para o 3-0 final.