Oliveirense soma quarto empate consecutivo na visita ao Leixões

07 Out, 2018 | 2.ª Liga

Ainda sem vitórias esta época na II Liga, a Oliveirense foi quem mais fez pela vida na primeira parte, num desempenho centrado no antigo jogador do Leixões, Fati, que esteve nos três únicos lances de perigo.



Depois de ter feito dois 'avisos', aos 16 e 28 minutos, Fati surgiu aos 35 entre os centrais contrários para abrir o marcador com um pontapé colocado, correspondendo a um cruzamento da esquerda de Ricardo Tavares.



Na segunda parte, o Leixões assumiu o jogo, cresceu na partida e depois de Kukula (57) ter ficado perto do empate, foi preciso esperar até ao minuto 72 para Bura lançar Roniel na área, para um remate na passada a fazer o empate.



Nos descontos, Ricardo Tavares (90+1), evitou de cabeça o segundo tento do Leixões, com um desvio de cabeça na molhada, antes de Roniel (90+2) arriscar o remate à entrada da área, fazendo-a sair junto ao poste direito, desperdiçando a oportunidade de somar quarta vitória consecutiva na prova.



Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.



Leixões - Oliveirense, 1-1.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Fati, 35 minutos.



1-1, Roniel, 72.



Equipas:



- Leixões: Tony, Jorge Silva, Bura, Pedro Monteiro, Derick (Zeka, 46), Ceitil, Amine (Evandro Brandão, 46), Lawrence, Breitner (Matheus Costa, 66), Roniel e Kukula.



(Suplentes: Luís Ribeiro, Matheus Costa, Zeka, Anthony, Tiago Moreira, Evandro Brandão e Stephane).



Treinador: Filipe Gouveia.



- Oliveirense: Coelho, Alemão, Mathaus, Wellington, Ricardo Tavares, Filipe Gonçalves, Oliveira (Paraíba, 77), Boukassi, Serginho (Matheus, 79), Fati e Moreno (Alef Manga, 51).



(Suplentes: Kadu, Diogo Sousa, Diogo Valente, Godinho, Paraíba, Alef Manga e Matheus).



Treinador: Pedro Miguel.



Árbitro: António Nobre (AF Leiria).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Boukassi (21), Serginho (26), Filipe Gonçalves (37), Mathaus (80), Matheus (83) e Roniel (87).



Assistência: cerca de 450 espetadores.