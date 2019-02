Paços de Ferreira dá a volta e vence em Faro em inferioridade numérica

Lusa Comentários 24 Fev, 2019, 16:26 | 2.ª Liga

Depois de uma derrota na Covilhã (3-0), na jornada anterior, a equipa de Vítor Oliveira manteve a vantagem de cinco pontos sobre o Famalicão, segundo classificado, enquanto o Farense, 13.º, com 26 pontos, prolongou a crise, aumentando para oito o ciclo de jogos sem vitórias.



O Paços de Ferreira confirmou o estatuto de líder da prova e dominou a primeira parte, trocando a bola no meio-campo contrário perante alguma passividade dos locais, embora os lances de perigo tenham demorado a chegar.



A primeira equipa a criar perigo até foi o Farense, aos 20 minutos, por Mayambela, que rematou fraco e à figura de Ricardo Ribeiro, mas, até ao intervalo, só deu Paços, com remates perigosos de Pedrinho (31, ao poste) e Barnes (41, defesa de Hugo Marques).



Os locais surgiram diferentes após o intervalo, aumentando o assédio à baliza pacense, com Mayambela (51) e Filipe Godinho (58) a colocarem à prova Ricardo Ribeiro, antes de o extremo sul-africano abrir o marcador, numa conclusão fácil ao segundo poste (61).



Mas a vantagem algarvia durou apenas dois minutos: Rafael Barbosa, na direita, tirou dois adversários do lance e cruzou com precisão para o cabeceamento certeiro de Douglas Tanque, que se redimiu de um falhanço incrível aos 53.



Diaby, que saiu do banco após o empate para reforçar o meio-campo dos forasteiros, viu dois amarelos no espaço de seis minutos e foi expulso aos 75, mas o Paços de Ferreira controlou bem a pressão algarvia nos minutos finais.



Num momento em que o empate parecia garantido, o líder foi feliz e acabou por chegar ao triunfo, por Barnes, aos 89 minutos, aproveitando um erro da defensiva algarvia.