Paços de Ferreira empata com FC Porto B e marca passo para a subida à I Liga

Lusa Comentários 13 Abr, 2019, 18:51 | 2.ª Liga

Para os pacenses marcou, ainda na primeira parte, Luiz Carlos, mas, no segundo tempo, Rui Costa repôs a igualdade, que se manteve até ao final, apesar de os portistas estarem a jogar com menos um, depois da expulsão de Diogo Leite.



Com este empate o Paços de Ferreira soma 61 pontos, mais quatro do que o segundo classificado, o Famalicão. Para que a subida se concretize já na próxima semana, o Paços de Ferreira precisa de vencer o Académico de Viseu e esperar que o Estoril perca os próximos dois jogos (o primeiro este domingo, relativo à 29.ª jornada), e que a Académica também não pontue na próxima ronda.



A partida começou equilibrada, com as duas equipas a conseguirem criar situações de perigo, logo nos primeiros minutos.



O Paços de Ferreira, apoiando-se num contra-ataque forte e numa defesa bastante coesa, conseguiu organizar-se da melhor forma e, aos 22 minutos, inaugurou o marcador por intermédio de Luiz Carlos.



Cinco minutos depois, Gleison, prestes a passar por Ricardo Ribeiro, foi travado em falta pelo guardião, e o árbitro não hesitou em marcar grande penalidade a favor dos ‘dragões’. Madi Queta foi chamado a marcar, mas, com um remate para o meio, facilitou a tarefa do guarda-redes.



O golo do FC Porto B acabou por surgir aos 56 minutos, por intermédio de Rui Costa.



Numa altura do jogo em que o equilíbrio prevalecia, o FC Porto B ficou desfalcado após expulsão de Diogo Leite, depois de ter visto dois amarelos no espaço de um minuto.



Rui Barros reorganizou a equipa para fazer frente à desvantagem numérica, conseguindo manter o resultado até ao final.



Jogo disputado no Estádio Dr. Jorge Sampaio, em Vila Nova de Gaia.



FC Porto B - Paços de Ferreira, 1-1.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Luiz Carlos, 22 minutos.



1-1, Rui Costa, 56.



Equipas:



- FC Porto B: Diogo Costa, João Pedro, Bidi, Diogo Leite, Diogo Queirós, Rui Costa (Romário, 90+1), Oleg, Luizão, Estrela (Lameira, 87), Madi e Gleison (Musa Yahaya, 79).



(Suplentes: Mouhamed, Irala, João Mário, Romário, Lameira, Diogo Bessa e Musa Yahaya).



Treinador: Rui Barros.



- Paços de Ferreira: Ricardo Ribeiro, Nininho, Marco Baixinho, Júnior Pius, Bruno Teles, Luiz Carlos, Christian, André Leão (Baldé, 76), Wagner (Fatai, 65), Tanque e Rui Barbosa (Pedrinho, 86).



(Suplentes: Carlos, Rui Correia, Gonçalo, Pedrinho, Fatai, Diaby e Baldé).



Treinador: Vítor Oliveira.



Árbitro: João Matos (AF Viana do Castelo).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Luizão (16), Nininho (39), Diogo Leite (68 e 69), Bruno Teles (73), Estrela (75), Bidi (85). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Diogo Leite (69).



Assistência: 845 espetadores.