Paços de Ferreira pode confirmar subida à I Liga

Para os pacenses, líderes do segundo escalão, o triunfo garante - independentemente do que possam fazer os perseguidores - que terminam nos dois primeiros lugares da classificação, que proporcionam a subida.



No sábado, pelas 11h00, uma vitória deixa os nortenhos na I Liga, uma vez que têm uma vantagem de quatro pontos para o segundo classificado, o Famalicão, de 11 para o Benfica B, que não entra nas contas da subida, e de 12 para a Académica, quarta colocada.



Para garantir a promoção, a formação comandada por Vítor Oliveira precisa de vencer ou, caso não o consiga, de, pelo menos, igualar o resultado da equipa de Coimbra, uma vez que ficam por disputar apenas 12 pontos, tendo vantagem sobre a Académica no confronto direto.



Na nona temporada no segundo escalão, o Paços está próximo de regressar à divisão principal do futebol português, um ano depois de ter sido despromovido, podendo conseguir a quarta subida da sua história.



Vítor Oliveira imparável



Em todas as ocasiões anteriores, conseguiu fazer mais do que subir e sagrou-se mesmo campeão da II Liga, o que aconteceu em 1990/91, 1999/00 e 2004/05, e esta época ainda pode ultrapassar o seu melhor registo de pontos no segundo escalão, de 69, obtido de 2005.Para o técnico dos "castores", Vítor Oliveira, esta pode ser a 11.ª subida ao principal escalão, num registo que começou, precisamente, com o Paços de Ferreira, em 1990/91, conseguindo mais três subidas nos anos 90, todas de forma consecutiva: Académica (1996/97), União de Leiria (1997/98) e Belenenses (1998/99).Na viragem do século, o técnico, de 65 anos, subiu o Leixões (2006/07), antes de mais cinco promoções consecutivas, com Arouca (2012/13), Moreirense (2013/14) e União da Madeira (2014/15), Desportivo de Chaves (2015/16) e Portimonense (2016/17).Em metade dessas subidas, Oliveira foi campeão, em 1991, 1998, 2007, 2014 e 2017, concorrendo este ano pelo sexto título do segundo escalão, numa temporada em que o Paços esteve na frente do campeonato desde cedo e aí se tem mantido.Os líderes, que até se encontram na pior fase da época, com quatro jogos sem vencer, procuram nas últimas cinco jornadas suceder ao Nacional da Madeira como campeão, cimentando o histórico de equipa mais bem sucedida no escalão.