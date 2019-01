Paços de Ferreira reforça liderança com triunfo tranquilo na Cova da Piedade

Lusa Comentários 13 Jan, 2019, 14:12 | 2.ª Liga

A equipa de Vítor Oliveira aproveitou da melhor forma esta ronda final da primeira volta, em que os perseguidores Famalicão (2º, com 34 pontos) e Estoril (3º, com 30) se defrontam na segunda-feira, e somou o 13.º triunfo em 17 encontros, graças aos golos de Ayongo (44), Wagner (50) e Pedrinho (60).



A história da vitória podia ter começado a escrever-se logo aos três minutos, quando o lateral Bruno Santos desferiu um excelente remate de fora da área ao poste. Foi o primeiro sinal de um domínio quase absoluto dos pacenses nos primeiros 20 minutos. Por sua vez, o Cova da Piedade não conseguia sair do seu reduto defensivo.



Só perto da meia hora de jogo é que a formação da margem sul acordou, com Hugo Firmino, num remate de longe, e Evaldo, num cabeceamento ao segundo poste, a ameaçarem a baliza do Paços. Porém, foi um esforço fugaz, uma vez que o líder da II Liga recuperou o ascendente e foi para o intervalo a ganhar, graças ao golo de Ayongo, que tirou proveito de um erro clamoroso de Allef para fazer um chapéu a Moreira.



A segunda parte foi ainda mais evidente na diferença de nível dos dois conjuntos. Aos 50, uma bela jogada do ataque dos ‘castores' permitiu a Wagner assinar o 2-0. Dez minutos volvidos, foi a vez de Pedrinho expor mais uma vez a desinspiração do Cova da Piedade, com o remate fraco e inofensivo a ser desviado por Amorin e a conduzir ao 3-0 final.



Sempre sem precisar de acelerar, o Paços geriu à vontade o jogo e até deixou espaço no final para os anfitriões reduzirem a desvantagem, mas nem assim o Cova da Piedade conseguiu mostrar qualquer sinal de eficácia. Com este resultado, a equipa de Almada mantém o 13.º posto.



Jogo no Estádio Municipal José Martins Vieira, na Cova da Piedade.



Cova da Piedade - Paços de Ferreira, 0-3.



Ao intervalo: 0-1.



Marcador:



0-1, Ayongo, 44 minutos.



0-2, Wagner, 50.



0-3, Pedrinho, 60.



Equipas:



- Cova da Piedade: Moreira, Rodrigo Martins (Danilo Dias, 70), Allef Nunes, Amorin, Evaldo, Cele, Yan Victor, Hugo Firmino, Miguel Rosa, Ballack (Ronaldo, 40) e Sami.



(Suplentes: Joyce Anacoura, Gonçalo Maria, Ronaldo, Danilo Dias, Yuan Yelong, Liang e Liu).



Treinador adjunto: Marcelo Chegas.



- Paços de Ferreira: Ricardo Ribeiro, Bruno Santos, Marco Baixinho, Júnior Pius, Paulo Henrique, Diaby, Christian (Rafael Barbosa, 71), Pedrinho, Wagner (Elves Balde, 65), Fatai (Vasco Rocha, 83) e Ayongo.



(Suplentes: Carlos, Rui Correia, Osei Barnes, Rafael Barbosa, Vasco Rocha, Elves Baldé, Tanque).



Treinador: Vítor Oliveira.



Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Evaldo (72).



Assistência: Cerca de 600 espetadores.