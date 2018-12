Paços de Ferreira regressa à liderança II Liga após reviravolta

Lusa Comentários 09 Dez, 2018, 18:49 | 2.ª Liga

Agdon foi o primeiro a abanar as redes no Estádio Municipal de Aveiro, aos 19 minutos, mas a palestra de Vítor Oliveira ao intervalo deu novo ânimo aos ‘castores’, que na segunda parte viraram o resultado a seu favor por intermédio de Douglas Tanque (65) e Luiz Phellype (73), segurando o primeiro lugar na tabela, com um jogo a menos.



O lateral Diogo Sousa encontrou espaço pelo flanco direito e tirou um cruzamento rasteiro para a área, onde Agdon recebeu de costas para a baliza e atirou à meia-volta, batendo Ricardo Ribeiro e inaugurando o marcador.



O primeiro lance de perigo dos pacenses surgiu aos 35 minutos, na marcação de um canto, no qual Luiz Phellype saltou sozinho e cabeceou à figura de Coelho, enquanto, do outro lado, Agdon desperdiçou uma hipótese soberana de aumentar a vantagem, num lance em que teve mais mérito o guarda-redes do que o avançado.



O apito soou para o intervalo com a equipa da casa merecidamente na frente, mas a formação de Vítor Oliveira reagiu no segundo tempo e, depois de um golo anulado por fora de jogo de Luiz Phellype, acabaria por chegar à igualdade num cabeceamento de Douglas Tanque, três minutos depois de ter entrado em campo.



Pouco depois, Luiz Phellype fez a ‘cambalhota’ no marcador, recebendo dentro da área, de costas para a baliza e com a bola no ar, e rematando à meia-volta de pé esquerdo, na cara de Coelho.



Já ao cair do pano, um ressalto na área pacense colocou o empate nos pés de Mathaus, mas Ricardo Ribeiro foi rápido na ‘mancha’ e segurou os três pontos que valem a liderança.



Jogo realizado no Estádio Municipal de Aveiro.



Oliveirense – Paços de Ferreira: 1-2.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Agdon, 19 minutos.



1-1, Douglas Tanque, 65.



1-2, Luiz Phellype, 73.



Equipas:



- Oliveirense: Coelho, Diogo Sousa, Mathaus, Wellington, Ricardo Tavares, Filipe Gonçalves, Paraíba (Erick Moreno, 77), Boukassi (Oliveira, 67), Diogo Valente (Alemão, 77), Fati e Agdon.



(Suplentes: Kadu, Sérgio Silva, Sérgio Ribeiro, Alemão, Bouldini, Erick Moreno e Oliveira.)



Treinador: Pedro Miguel.



- Paços de Ferreira: Ricardo Ribeiro, Bruno Santos, Marco Baixinho, Junior Pius, Bruno Teles, Diaby, Luiz Carlos, Pedrinho (Douglas Tanque, 62), Wagner (Fatai, 62), Luiz Phellype e Uilton (Vasco Rocha, 90).



(Suplentes: Carlos Henriques, Marcos Valente, Fatai, Christian, Vasco Rocha, Ayongo e Douglas Tanque.)



Treinador: Vítor Oliveira.



Árbitro: João Pinheiro (AF Braga).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Mathaus (45+1), Paraíba (51), Douglas Tanque (75) e Diogo Sousa (80).



Assistência: 540 espetadores