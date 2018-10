Paços de Ferreira vence Farense e assume liderança da II Liga

Lusa Comentários 06 Out, 2018, 19:09 | 2.ª Liga

Wagner marcou o único golo, aos 23 minutos, confirmando a superioridade pacense no primeiro tempo, mas os algarvios deram boa réplica, conseguindo manter a dúvida no resultado até ao final.



Sem fazerem uma exibição convincente, como já o fez esta época, os locais marcaram no sei primeiro ataque prometedor, com Fatai a centrar da direita e Wagner, ao segundo poste, a emendar.



O domínio pacense acentuou-se, e, até ao intervalo, Luiz Phellype tentou por três vezes alvejar a baliza de Daniel Fernandes, mas não fez melhor do que Ryan Gauld, que testou a atenção de Ricardo Ribeiro no único lance de perigo do Farense no primeiro tempo, aos 14.



A lesão de André Leão, aos 22 minutos, tirou alguma segurança e agressividade ao meio-campo do Paços e ajudou o Farense a ‘crescer’ no segundo tempo.



Alvarinho e Nuno Borges garantiram mais presença da equipa junto à área pacense, o apagado Alan Júnior ainda tentou aparecer num remate desviado por Ricardo Ribeiro, aos 59 minutos, mas o lance de maior perigo dos algarvios foi protagonizado por Fábio Nunes, aos 72, num remate frontal que ainda tirou tinta ao poste.



Na resposta, o Paços, que procurou gerir o resultado, mas sem ter o controlo total da bola, também ameaçou o golo, num cabeceamento de Luiz Phellype ao ‘ferro’.



Com a terceira vitória seguida no campeonato, o Paços isolou-se na liderança, com 15 pontos, beneficiando dos empates do Benfica B (0-0 na Cova da Piedade) e do Famalicão (1-1 em Mafra), enquanto o Farense, com três derrotas consecutivas, mantém sete.



Jogo disputado no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira



Paços de Ferreira - Farense, 1-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Wagner, 23.



Equipas:



- Paços de Ferreira: Ricardo Ribeiro, Bruno Santos, Marco Baixinho, Junior Pius, Bruno Teles, André Leão (Diaby, 22), Luiz Carlos, Pedrinho, Wagner (Vasco Rocha, 87), Luiz Phellype e Fatai (Ayongo, 65).



(Suplentes: Carlos Henriques, Marcos Valente, Diaby, Vasco Rocha, André Leal, Ayongo e Douglas Tanque).



Treinador: Vítor Oliveira.



- Farense: Daniel Fernandes, Filipe Godinho, Cássio, Delmiro, Jorge Ribeiro, Mayambela (Alvarinho, 46), Fabrício, Markovic (Nuno Borges, 46), Fábio Nunes, Ryan Gauld e Alan Júnior (Fábio Gomes, 77).



(Suplentes: Hugo Marques, Kadri, Michael, Nuno Borges, André Vieira, Alvarinho e Fábio Gomes).



Treinador: Rui Duarte.



Árbitro: Rui Oliveira (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Fatai (37), Fabrício (43), Cássio (67), Ricardo Ribeiro (69), Nuno Borges (70) e Diaby (83).



Assistência: cerca de 1.500 espetadores.