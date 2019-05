Paços de Ferreira vence Mafra e está perto de ser campeão da II Liga

Lusa Comentários 05 Mai, 2019, 16:16 | 2.ª Liga

O extremo luso-guineense emprestado pelo Sporting inaugurou o marcador aos 37 minutos, com um remate à entrada da área do Mafra, e voltou a marcar, aos 51, ao concluir, na pequena área, um bom trabalho coletivo do Paços, fixando o resultado final.



Na classificação, o Paços lidera com 70 pontos, mais quatro do que o Famalicão, as duas equipas já promovidas à I Liga, bastando-lhe uma vitória nos dois jogos que faltam para conquistar o campeonato, enquanto o Mafra mantém, provisoriamente, o 10.º lugar, com 40, ainda sem a permanência garantida.



A primeira parte foi equilibrada, nem sempre bem jogada e por vezes quezilenta, com o Mafra a não ter medo de ter a bola e a conseguir, na maior parte das vezes, condicionar o jogo pelos corredores dos pacenses.



Os locais tiveram mais bola e iniciativa, mas revelaram, de novo, alguns problemas no último passe, num período em que a bola andou quase sempre longe das duas balizas.



A exceção foi protagonizada por Flávio Silva, aos 17 minutos, mas uma má receção da bola do avançado, na área do Paços, isolado por Bruninho, deitou a perder um lance que podia ser muito perigoso, respondendo o Paços, com mais eficácia, aos 37, com o golo de Elves Baldé.



Marco Baixinho fez um lançamento longo para Baldé, na esquerda, o extremo pacense, num movimento em diagonal para o meio, tirou um adversário do caminho e rematou, levando a bola a desviar num adversário antes de entrar na baliza, num lance em que o guarda-redes João Godinho, mal batido, ficou a queixar-se do sol.



A segunda parte arrancou praticamente com o segundo golo de Baldé, aos 51, a concluir a melhor jogada coletiva do Paços, dificultando a reação do Mafra, um pouco mais firme após as entradas Gonçalo Abreu e João Paredes.



Os pupilos de Capucho, no entanto, falharam sempre na finalização, desperdiçando duas boas oportunidades para reentrarem na discussão do resultado, mas o Paços, mais em gestão, também podia ter marcado até ao final.



Jogo no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.



Paços de Ferreira - Mafra, 2-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Elves Baldé, 37 minutos.



2-0, Elves Baldé, 51.



Equipas:



- Paços de Ferreira: Ricardo Ribeiro, Bruno Santos, Marco Baixinho, Junior Pius, Bruno Teles, Diaby, Luiz Carlos, Pedrinho (Fatai, 65), Rafael Barbosa (Christian, 79), Ayongo e Elves Baldé (Barnes, 64).



(Suplentes: Carlos Henriques, Marcos Valente, André Leão, Christian, Fatai, Barnes e Gonçalo Gregório).



Treinador: Vítor Oliveira.



- Mafra: João Godinho, Rúben Freitas, Hugo Ventosa, Juary, Gui Ferreira, Bruninho, Rui Pereira (João Paredes, 59), Cuca, Zé Tiago, Harramiz (Sérgio Ministro, 77) e Flávio Silva (Gonçalo Abreu, 60).



(Suplentes: Nuno Silva, Gui, Pedro Ferreira, Sérgio Ministro, Gonçalo Abreu, João Paredes e Vinícius Tanque).



Treinador: Nuno Capucho.



Árbitro: Marco Cruz (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bruno Teles (14), Bruninho (29), Gui Ferreira (53) e Sérgio Ministro (84).



Assistência: cerca de 2.000 espetadores.