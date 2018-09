Paços de Ferreira vence Varzim com decisivo golo madrugador

Comentários 02 Set, 2018, 14:44 | 2.ª Liga

O defesa central dos pacenses colocou a equipa vantagem aos 50 segundos de jogos, na sequência de um canto, num resultado que os visitantes conseguiram segurar até ao final, revelando maior maturidade, perante um Varzim aguerrido, mas sem suficiente ‘poder de fogo'.



Com este resultado, a formação de Paços de Ferreira ascende provisoriamente ao terceiro lugar do campeonato, com nove pontos, enquanto o Varzim segue no nono posto, com seis.



A formação orientada por Vítor Oliveira entrou praticamente a vencer, com o prematuro tento de Marco Baixinho, na sequência de um desvio de Luíz Phelllype, após um canto, ainda nem o primeiro minuto tinha sido inteiramente cumprido.



Apanhados desprevenidos com o inicial revés, os poveiros demoraram a reagir, e apesar de se revelarem mais ofensivos não conseguiam uma boa definição do seu futebol no último terço, vivendo de algumas iniciativas individuais, mas sem grande perigo.



Do outro lado, o Paços de Ferreira, com uma equipa mais experiente, aguentava a pressão, e sempre que acelerava no contra-ataque criava apuros, nomeadamente por Luíz Phelllype.



Já em cima do intervalo, o atacante brasileiro dos pacenses teve uma soberana oportunidade para dilatar a vantagem, rematando primeiro contra o corpo do guarda-redes poveiro Emanuel e, de seguida, na recarga, com a baliza à mercê, acertando na barra.



O intervalo não veio mudar a toada de jogo, que apesar de ter ganho um pouco mais de velocidade, imposta pelo Varzim, com as entradas de Jonathan e Ruster, não beliscou o controlo do Paços de Ferreira, que revelava um meio-campo muito consistente.



Luíz Phelllype voltou a ser referência dos forasteiros nos contra-ataques, protagonizando num par de duelos com o guardião poveiro, enquanto o Varzim, apesar de mais pressionante só ameaçou, com propriedade, o empate, num remate de Nélson Agra, que saiu por cima, já nos descontos, insuficiente para inverter o 1-0 final.



Jogo no Estádio do Varzim SC, na Póvoa de Varzim.



Varzim - Paços de Ferreira, 0-1.



Ao intervalo: 0-1.



Marcador:



0-1, Marco Baixinho, 01 minutos.



Equipas:



- Varzim: Emanuel, Mário Sérgio, Nélson Agra, Jeferson, Rui Coentrão, Estrela, Nelsinho, Ruan Teles, Cherif (Ruster, 58), Stanley (Júlio Alves, 82) e Haman (Jonathan, 58).



(Suplentes: Broetto, Sandro, Júlio Alves, Baba Sow, Jonathan, Payne e Ruster).



Treinador: Nuno Capucho.



- Paços de Ferreira: Ricardo Ribeiro, Bruno Santos, Marco Baixinho, Junior Pius, Bruno Teles, Luíz Carlos (Christian, 85), Vasco Rocha (Diaby, 72), Wagner (Barnes, 72), Pedrinho, Luíz Phellype e Fatai.



(Suplentes: Carlos, André Leão, Barnes, Christian, Diaby, Paul Ayongo e Tanque).



Treinador: Vítor Oliveira



Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Vasco Rocha (61), Nélson Agra (66), Pedrinho (78) e Jeferson (87).



Assistência: cerca 1.500 espetadores.