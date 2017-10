Paulo Alves deixa o comando do União da Madeira

Mário Aleixo - RTP 02 Out, 2017, 11:35 / atualizado em 02 Out, 2017, 11:36 | 2.ª Liga

Num curto comunicado, o clube insular comunicou que "na sequência das declarações públicas proferidas no passado sábado pelo treinador Paulo Alves, colocando o seu lugar à disposição da administração, e após reunião ocorrida esta segunda-feira entre as partes, foi decidido cessar com efeitos imediatos o respetivo contrato".



Paulo Alves havia chegado no início da temporada, deixando o União da Madeira ainda a disputar todas as frentes: é 12º lugar da II Liga, com 10 pontos, está na fase de grupos da Taça da Liga e na terceira eliminatória da Taça de Portugal.



Com Paulo Alves sai o seu adjunto Ricardo Vaz, com a equipa a ser interinamente comandada por José Viterbo.