Penafiel derrota FC Porto B cada vez mais último

Comentários 25 Ago, 2018, 13:48 | 2.ª Liga

Com duas derrotas averbadas, por ambas as equipas, nas duas primeiras jornadas, o guarda-redes local foi um dos protagonistas até ao intervalo, negando, com duas boas intervenções, dois tentos aos portistas.



Aos 29 minutos, com uma palmada, impediu que o 'chapéu' de Marius, à entrada da área, resultasse em golo, e, aos 41, com uma estirada, desviou para canto junto ao poste direito um livre direto de Rui Costa.



Pelo meio, Pires, aos 32 minutos, de cabeça, inaugurou o marcador, na sequência de um pontapé de canto de Vasco Braga, resultado com que se atingiu o intervalo.



A equipa da casa ampliou a diferença aos 61 minutos, quando João Paulo, na área, sem marcação, rematou para defesa de Mouhamed, e a bola sobrar para Vasco Braga, que atirou para a baliza deserta.



Marius (84) acertou no travessão na mais perigosa das tentativas portistas de reduzir a desvantagem, acabando a equipa da casa por festejar a conquista dos primeiros três pontos da época.







Jogo no Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel.



Penafiel - FC Porto B, 2-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Pires, 32 minutos.



2-0, Vasco Braga, 61.







Equipas:



- Penafiel: José Costa, Luís Dias, João Paulo, Luís Pedro, Daniel Martins, Romeu Ribeiro, Ludovic (Caetano, 84), Tiago Ronaldo, Vasco Braga, Yuri Araújo (Cristian Machado, 90+1) e Pires.



(Suplentes: Tiago Rocha, Leandro, Caetano, Fernandinho, Vini, Kalika e Cristian Machado).



Treinador: Armando Evangelista.



- FC Porto B: Mouhamed, João Pedro, Justiniano (Nwakali Kelechi, 68), Diego Landis, Oleg, Romário (Madi, 62), Luizão, Rui Pires, Ruben Macedo (Musa Yahaya, 68), Rui Costa e Marius.



(Suplentes: Ricardo Silva, Luís Mata, João Mário, Rui Moreira, Madi, Musa Yahaya e Nwakali Kelechi).



Treinador: Rui Barros.







Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Justiniano (60) e Vasco Braga (70),



Assistência: 513 espetadores.