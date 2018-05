Penafiel perde com Académico de Viseu e fica praticamente afastado da subida

Lusa Comentários 05 Mai, 2018, 13:57 | 2.ª Liga

O georgiano Avto marcou o único golo, aos 27 minutos, com um remate colocado à entrada da área, após jogada individual, num lance que marcou em definitivo o rumo do jogo, com os viseenses, menos pressionados e mais experientes, a conseguirem gerir melhor o ritmo e o resultado.



Com o foco na vitória, o resultado (mais) capaz de manter a equipa na rota da subida, o Penafiel entrou a toda a velocidade e, ainda no primeiro minuto, Fábio Fortes ficou perto do golo, mas Jonas meteu a mão e conseguiu desviar a bola para canto.



Na resposta, numa transição rápida pela esquerda, Kiko centrou e, ao segundo poste, João Mário, a 'meias' com um defesa do Penafiel, levou a bola a passar muito perto do poste da baliza de Ivo Gonçalves.



O início do jogo era prometedor, com o Penafiel a ter a iniciativa, alternando o jogo interior com a exploração dos corredores, rápido na circulação de bola e pressionante à perda, mesmo sem conseguir traduzir o domínio em oportunidades claras de golo.



Já sem esperanças na subida, o Académico de Viseu jogou mais na expetativa, entre a pressão alta sobre o portador da bola, procurando condicionar a construção de jogo contrária, ou fechado sobre o seu meio-campo, lançando, depois, rápidos contra-ataques.



Com a estratégia traçada pelo experiente Manuel Cajuda, o Académico conseguiu anular as unidades mais influentes do Penafiel, em especial Gustavo, que tinha na bancada o genro Rivaldo, antigo campeão do mundo pelo Brasil, e explorar em transições o adiantamento dos locais, a quem não era possível manter o ritmo imposto nos minutos iniciais.



Neste registo, João Mário e Zé Paulo ainda assustaram Ivo Gonçalves, antes de Avto vencer a oposição de vários adversários e, já na área, rematou cruzado, sem possibilidades de defesa.



O Penafiel sentiu muito este golo e não mais se encontrou no jogo, com o nervosismo a tomar conta dos jogadores, com exceção de Kalindi, o mais inconformado, face a um Académico mais equilibrado emocionalmente e que soube gerir o resultado até final, não permitindo aproximações com perigo à sua baliza.



Com esta derrota, a primeira consentida pelos rubro-negros em oito jogos diante dos viseenses para a II Liga, o Penafiel foi igualado no quarto lugar pelo Académico de Viseu, ambos com 61 pontos, a dois de Académica e Santa Clara, que ainda vão jogar, correndo o risco de ser ultrapassados pelo Arouca (sexto, com 59), que recebe o líder Nacional.







Jogo disputado no Estádio 25 de Abril, em Penafiel.







Penafiel - Académico de Viseu, 0-1.



Ao intervalo: 0-1.







Marcador:



0-1, Avto, 27 minutos.







Equipas:



- Penafiel: Ivo Gonçalves, Kalindi, João Paulo, Luís Pedro, Daniel Martins (Hélio, 83), Ludovic (Caetano, 74), Romeu Ribeiro (Tiago Ronaldo, 62), Vasco Braga, Gustavo, Fábio Fortes e Fábio Abreu.



(Suplentes: Tiago Rocha, Luís Dias, Diouf, Hélio, Tiago Ronaldo, Caetano e Danilo).



Treinador: Armando Evangelista.



- Académico de Viseu: Jonas, Joel, Fábio Santos, Bura, Kiko, Capela (Fernando Ferreira, 54), Zé Paulo, João Mário (Rui Miguel, 73), Sandro Lima (Barry, 90+1), Avto e N'Sor.



(Suplentes: Peçanha, Bruno Miguel, Lucas, Tarcísio, Fernando Ferreira, Rui Miguel e Barry).



Treinador: Manuel Cajuda.







Árbitro: Fábio Veríssimo (AF Leiria).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Capela (07), Fábio Abreu (40), Bura (48) e Avto (63). Cartão vermelho direto para Caetano (após o final do jogo).



Assistência: 1.350 espetadores.