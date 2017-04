Portimonense cede empate com Leixões com autogolo nos minutos finais

Lusa 29 Abr, 2017, 15:25 | 2.ª Liga

No Estádio Municipal de Portimão, o Leixões abriu o marcador por intermédio de Porcelis, aos quatro minutos, tendo Chidera (16 e 28) virado o resultado para os algarvios e Bruno Lamas (33) fixado o resultado ao intervalo (2-2). Pires (62) voltou a dar vantagem ao Portimonense, mas Brendon (86) fixou o resultado em 3-3, com um golo na própria baliza.



A equipa comandada por Vítor Oliveira, que assegurou a subida à I Liga na jornada anterior, mantém a liderança do campeonato, com 74 pontos, mais três que o Desportivo das Aves, segundo classificado, com 34 pontos, mas menos um jogo.



Portimonense e Leixões protagonizaram um jogo de parada e resposta, de ritmo elevado, principalmente na primeira metade, onde a eficácia foi evidente, ao apontarem quatro dos seis golos da partida.



A formação de Daniel Kenedy começou melhor e, aos quatro minutos, surpreendeu os algarvios em contra-ataque, ao colocar-se em vantagem no marcador, com um golo apontado por Porcelis, após assistência de Fati Junior.



O Portimonense acusou o golo madrugador e, depois de um período de alguma desorientação, conseguiu equilibrar o jogo e chegar à igualdade, aos 16 minutos, por intermédio de Chidera. O avançado algarvio, aproveitou uma defesa incompleta do guarda-redes Ricardo Moura, após um livre cobrado por Paulinho, para finalizar quase em cima da linha de baliza.



Aos 28 minutos, Chidera bisou no encontro, fazendo o segundo golo dos algarvios e operando a reviravolta no marcador, vantagem que se manteve até aos 33 minutos, altura em que Bruno Lamas voltou a restabelecer a igualdade, ao assinar o melhor golo do encontro, com um remate colocado ao ângulo superior esquerdo da baliza de Ricardo Ferreira.



No segundo tempo, as equipas baixaram o ritmo de jogo, mas, ainda assim, mantiveram a toada de parada e resposta, período no qual o Portimonense construiu as melhores ocasiões para alterar o marcador, o que viria a acontecer aos 62 minutos, com Pires a antecipar-se aos defesas adversários e a dar o melhor seguimento ao cruzamento de Zambujo.



O Leixões não se deu por vencido e foi à procura do golo, que surgiu a quatro minutos do final, marcado por Brendon na própria baliza, ao tentar desviar a bola após cruzamento de Fatai.



Já no período de descontos, o Leixões teve a melhor oportunidade para virar o marcador e conquistar a vitória, mas o remate de Miguel Ângelo embateu com estrondo na barra da baliza de Ricardo Ferreira.







Jogo no Estádio Municipal de Portimão.



Portimonense - Leixões, 3-3.



Ao intervalo: 2-2.







Marcadores:



0-1, Porcelis, aos 04 minutos.



1-1, Chidera, 16.



2-1, Chidera, 28.



2-2, Bruno Lamas, 33.



3-2, Pires, 62.



3-3, Brendon, 86 (própria baliza).







Equipas:



- Portimonense: Ricardo Ferreira, Zambujo, Ivo Nicolau, Brendon, Luís Mata, Pedro Sá, Paulinho (Gustavo, 79), Bruno Tabata, Chidera (Manafá, 44), Ewerton (Dener, 55) e Pires.



(Suplentes: Leo, Dener, Gleison, Manafá, Gustavo, Sarpong e Buba).



Treinador: Vítor Oliveira.



- Leixões: Ricardo Moura, Jorge Silva, Cadu, André Teixeira, Vumbi, Abalo (Miguel Ângelo, 65), Bruno China, Bruno Lamas, Fati Junior (Tino, 65) (Ludovic, 83), Fatai e Porcelis.



(Suplentes: Assis, Salvador, Ludovic, Miguel Ângelo, Lucas, Tino e Silvério).



Treinador: Daniel Kenedy.







Árbitro: Hélder Malheiro (AF Lisboa).



Ação Disciplinar: Cartão amarelo para Fati Junior (45+2), Cadu (68), Fatai (68), Pedro Sá (90+2) e Ludovic (90+3).



Assistência: 2.011 espetadores.