Portimonense em festa já sente a I Liga

24 Abr, 2017 | 2.ª Liga

A equipa do Portimonense jogou no último domingo em Viseu e perdeu com o Académico, por 1-0, mas a conjugação de resultados com os principais adversários permitiu à equipa algarvia assegurar a subida à I Liga do futebol português.



A equipa chegou ao Algarve alguns minutos depois das 20h00 e o primeiro local onde parou foi no estádio, um momento partilhado pelo grupo de trabalho, responsáveis do clube, colaboradores e jornalistas.



Do estádio à Câmara Municipal o autocarro, com o grupo, percorreu uma centena de metros e rapidamente foi engolido por um multidão em êxtase com cânticos de apoio e o grito de "Portimonense estamos na primeira!"



Na câmara os jogadores passaram pela varanda onde acenaram aos adeptos e cantaram.



O jornalista da Antena 1, Marco Fernandes, acompanhou a equipa ouviu alguns dos portagonistas e registou os sons da festa.





Seis anos depois o Portimonense está de regresso à I Liga do futebol português e as palavras de contentamento eram idênticas quer tenham sido proferidas pelo treinador Vítor Oliveira quer pelo presidente do clube Fernando Rocha, sem esquecer o líder da SAD Teodoro Fonseca.Com esta promoção o Portimonense assegurou a 15ª presença da sua história entre os "grandes" do futebol luso em 102 anos de história do clube.O próximo episódio da festa está marcado para o próximo sábado, altura em que o Portiminense receberá o Leixões, em jogo da 39ª jornada do campeonato, às 11h15.