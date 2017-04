Portimonense recebido em euforia por cerca de duas mil pessoas

Lusa 23 Abr, 2017, 22:26 / atualizado em 23 Abr, 2017, 22:26 | 2.ª Liga

O emblema algarvio assegurou hoje a subida à I Liga, apesar da derrota diante do Académico de Viseu (1-0), mas beneficiou da derrota do rival mais direto, o Varzim que perdeu em casa com o Sporting da Covilhã (4-0).



A equipa chegou a Portimão por volta das 20:00, dirigindo-se para a Câmara Municipal, onde era aguardada por cerca de duas mil pessoas que empunhavam cascóis e bandeiras alusivas ao clube.



O treinador Vítor Oliveira manifestou-se satisfeito com a receção após a conquista - a quinta consecutiva e a décima da sua carreira -, salientando que a subida "é um prémio" para as gentes de Portimão, pelo apoio manifestado ao longo da época.



"As pessoas merecem esta subida, pelo apoio ao longo de uma temporada extremamente difícil. No entanto, o campeonato ainda não acabou, queremos consolidar a primeira posição e chegar ao título. Temos a obrigatoriedade de fazer os possíveis e impossíveis para lá chegar", destacou.



Para Vítor Oliveira, apesar da diferença pontual para o terceiro classificado e de ter assegurado a subida a quatro jornadas do fim, "o campeonato não tem sido fácil".



"A II Liga é sempre extremamente difícil, só que este ano o Portimonense e o Desportivo das Aves fizeram um campeonato muito bom e conseguiram uma vantagem considerável a quatro jornadas do final", reconheceu.



O técnico acrescentou que o objetivo traçado para esta época ainda não está completamente cumprido: "Queremos chegar ao título de campeão".



Vítor Oliveira disse ainda que o seu futuro ainda não está decidido, por ser uma "situação que será pensada quando cumprir os objetivos traçados no Portimonense", admitindo a possibilidade de continuar no emblema algarvio.



"Com certeza que irei reunir com os responsáveis, vamos conversar para ver se há condições para continuar ou não. É perfeitamente possível continuar, pois não é uma coisa inédita na minha carreira, continuar num clube em que subi de divisão", destacou.



O técnico indicou que recebeu já "vários contactos de clubes, mas a resposta é sempre a mesma: "Vamos tratar da prioridade Portimonense e se não se concretizar vamos à procura de outros projetos".



Por seu turno, o diretor-geral da SAD (Sociedade Anónima Desportiva) do Portimonense, Rodiney Sampaio, congratulou-se pela subida de divisão, "com uma estrutura que está toda de parabéns, porque não tem sido um campeonato fácil e, só a qualidade permitiu assegurar a subida a quatro jornadas do fim".



"Na época passada tivemos a oportunidade de subir, não conseguimos. Reforçámos o grupo, trouxemos um treinador com experiência e agora temos de comemorar e lutar pelo título de campeão da II Liga e depois pensar e preparar no futuro", sublinhou.



O responsável garantiu que o futuro passa por continuar "por muito tempo na I Liga".



Questionado sobre a continuidade de Vítor Oliveira, o responsável disse que "está tudo em aberto, e só depois da época terminar é que o futuro será definido".



"Ainda temos o título para disputar e, só depois é que vamos analisar o futuro, falar com o treinador e definir os objetivos para a próxima época", concluiu.