Portimonense segura liderança ao vencer despromovido Olhanense

Lusa 14 Mai, 2017, 14:58 | 2.ª Liga

No Estádio Municipal de Portimão, Tabata, aos 10 minutos, Gleison, aos 32, e Pires, aos 55, de grande penalidade, assinaram os golos do Portimonense, tendo Coubronne, aos 22, e Jorman, aos 57, marcado para a formação de Olhão.



Num 'dérbi' algarvio em que foram marcados cinco golos, o Olhanense, reduzido a dez jogadores por expulsão de Gerevini (55), por acumulação de cartões amarelos, foi a equipa mais eficaz, ao concretizar as duas oportunidades de golo criadas durante a partida.



O Portimonense foi a equipa que mais dominou, criando várias oportunidades, a primeira das quais aos sete minutos, com Manafá, isolado, a rematar rente ao poste da baliza de Skowron.



A pressão ofensiva da turma de Vítor Oliveira resultou no golo, três minutos depois, quando Tabata finalizou cruzamento de Zambujo da direita.



O golo acentuou a pressão ofensiva da formação da casa que, aos 13 minutos, teve nova oportunidade para dilatar o marcador, lance em que Paulinho foi incapaz de finalizar quase em cima da linha de golo.



Apesar de ter o controlo do jogo, o Portimonense acabou por ser surpreendido pelo golo da turma de Olhão, quando, aos 22 minutos, Coubronne igualou o marcador, na sequência de um pontapé de canto.



Contudo, Gleison (32) voltou a dar vantagem à formação da casa, ao apontar o segundo tento, após assistência de Manafá, um dos melhores em campo do Portimonense, vantagem que se manteve até ao intervalo.



No segundo tempo, Pires (55), na transformação de uma grande penalidade, após falta na área do guarda-redes Skowron, assinou o terceiro tento do Portimonense, com um remate colocado fora do alcance do guarda-redes do Olhanense.



A marcação da grande penalidade originou protestos por parte dos jogadores do Olhanense, tendo Gerevini sido admoestado com dois cartões amarelos por protestar a decisão do árbitro Rui Oliveira, da associação do Porto.



A partir daí e quando se esperava uma diminuição ofensiva do Olhanense, a equipa de Olhão voltou a surpreender em contra-ataque, dois minutos depois, ao reduzir a diferença do marcador por intermédio de Jorman, que fixou o resultado em 3-2.



Com este triunfo, o Portimonense segue na liderança do campeonato, com 80 pontos, mais dois do que o também já promovido Desportivo das Aves. Na derradeira ronda, os algarvios visitam o Santa Clara e os avenses recebem o Fafe.







Jogo no Estádio Municipal de Portimão.



Portimonense - Olhanense, 3-2.



Ao intervalo: 2-1.



Marcadores:



1-0, Tabata, aos 10 minutos.



1-1, Coubronne, 22.



2-1, Gleison, 32.



3-1, Pires, 55 (grande penalidade).



3-2, Jorman, 57.







Equipas:



- Portimonense: Ricardo Ferreira, Zambujo, Ivo Nicolau, Brendon, Luís Mata (Gleison, 25), Fidelis (Gustavo, 75), Paulinho, Tabata, Manafá (Buba, 70), Ewerton e Pires.



(Suplentes: Carlos, Ryuki, Gleison, Gustavo, Chidera, Buba e Hudson).



Treinador: Vítor Oliveira.



- Olhanense: Skowron, Coubronne, Pedro Eira, Sori Mané, Albino, João Oliveira (Virga, 82), Edgar Abreu, Jorman, Aldair (Gonzalez, 85), Gerevini e Cissé (Ademola, 78).



(Suplentes: Rodolfo, Gonzalez, Ademola, Carlos, Virga, Kiki e Jaadi).



Treinador: Bruno Saraiva.



Árbitro: Rui Oliveira (AF Porto).







Ação disciplinar: Cartão amarelo para Tabata (45), Skowron (54), Gerevini (54 e 55) e João Oliveira (63). Cartão vermelho por acumulação de cartões amarelos para Gerevini (55).



Assistência: 4.417 espectadores.