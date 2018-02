Santa Clara derrota líder FC Porto B por 2-0

Lusa 11 Fev, 2018, 19:23 / atualizado em 11 Fev, 2018, 19:24 | 2.ª Liga

Apesar da derrota, o FC Porto B mantém-se isolado na liderança do campeonato, com 44 pontos, enquanto o Santa Clara subiu para quinto lugar com os mesmos 39 pontos do Académico de Viseu, quarto classificado.



O Santa Clara entrou forte em campo e, depois de desperdiçar algumas oportunidades, conseguiu marcar, primeiro através de João Reis (27) e depois por Rafael Batatinha (43).



O FC Porto B tentou responder na segunda parte, com mais posse de bola, sem, no entanto, conseguir marcar aproveitando a mais valia de jogar a favor do vento.



A formação açoriana entrou determinada em campo apesar das baixas de peso no plantel do guarda-redes Serginho e do médio Minhoca, por lesão, perante um FC Porto B a jogar mais fechado e muito a meio-campo.



Fernando desperdiçou duas boas oportunidades para marcar para o Santa Clara, antes ainda dos dez minutos da partida, primeiro, atirando forte mas ao lado da baliza adversária e, depois, num remate em que valeu a excelente defesa do guarda-redes Diogo Costa.



O primeiro golo dos 'encarnados' de Ponta Delgada surgiu aos 27 minutos, através do cabeceamento de João Reis e depois de um cruzamento de Igor Rocha.



O primeiro remate dos portistas ocorreu aos 40 minutos, com Luizão a atirar fraco à figura de Marco Pereira, que até ao momento era um mero espetador dentro de campo.



Instantes depois, o Santa Clara ampliou o marcador para 2-0, com Batatinha a atirar em arco para o fundo da baliza, resultado que permaneceu inalterado até ao final da partida.



O Santa Clara entrou na segunda parte a jogar contra o vento e com uma substituição forçada aos 48 minutos devido a lesão de Ruben Saldanha, enquanto o FC Porto B tinha mais posse de bola e procurava mudar o rumo do jogo.



Mas os pupilos de Carlos Pinto estavam dispostos a segurar os três pontos e, aos 60 minutos, Pineda aproveitou um mau passe da equipa adversária para rematar rasteiro, levando a bola a tocar no poste da baliza de Diogo Costa.



O resto da partida desenrolou-se sem grandes jogadas de destaque, com a formação açoriana a jogar mais recuada e a procurar segurar a vantagem, enquanto os portistas, com mais posse de bola, remates e cantos, não conseguiram chegar ao golo.







Jogo no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.



Santa Clara - FC Porto B, 2-0.



Ao intervalo: 2-0.







Marcadores:



1-0, João Reis, 27 minutos.



2-0, Rafael Batatinha,43.







Equipas:



- Santa Clara: Marco Pereira, Vítor Alves, Accioly, João Pedro, Igor Rocha, Diogo Santos, Pacheco, Ruben Saldanha (Pineda,48), João Reis, Fernando (Kaio,81) e Rafael Batatinha (Thiago Santana, 69).



(Suplentes: Rodolfo Cardoso, Marcelo Oliveira, Paulo Clemente, Pineda, Thiago Santana, Dani Coelho e Kaio).



Treinador: Carlos Pinto.



- FC Porto B: Diogo Costa, Diogo Dalot, Queirós, Diogo Leite, Oleg, Romário, Luizão (Madi,65), Rui Moreira (Danúbio,65), Bruno Costa, Irala (Djim,74) e Moreto.



(Suplentes: Mbaye, Danúbio, Djim, Chikhaoui, Madi, Justiniano e Yahaya).



Treinador: António Folha.







Árbitro: Fábio Veríssimo (AF Leiria).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rui Moreira (36), Bruno Costa (57), Diogo Santos (70), Danúbio (72) e Diogo Leite (78).



Assistência: 2.500 espectadores.