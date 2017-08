Santa Clara e Viseu voltam a vencer e fogem no topo da II Liga

Lusa 19 Ago, 2017, 19:25 | 2.ª Liga

De manhã, no encontro que arrancou com a ronda, os açorianos foram ao Minho bater o Sporting de Braga B, por 2-0, enquanto, mais tarde, o Académico Viseu recebeu e bateu o Leixões, por 3-0.



Os dois clubes fugiram no topo da II Liga e passarem a ter dois pontos de vantagem sobre o União da Madeira, que ficou isolado no terceiro posto, depois de vencer a Académica, por 3-0.



No Estádio 1.º de Maio, em Braga, o Santa Clara resolveu a partida com dois golos no arranque da segunda parte, marcados por Thiago Santana, aos 48 minutos, e Osama Rashid, aos 60.



Em Viseu, o Académico chegou à vitória igualmente com golos na segunda parte. Barry, aos 49 minutos, Sandro Lima, aos 54, e Zé Paulo, aos 82, confirmaram a terceira vitória seguida da equipa da casa.



Na Ribeira Brava, Luan foi a figura do triunfo do União da Madeira sobre a 'briosa', ao bisar aos 13 e 66 minutos. Pelo meio, aos 50, Júnior Sena também marcou.



Destaque também para o Cova de Piedade, que é quarto classificado com seis pontos, após impor um resultado pesado (3-0) ao Arouca, que passou a ser o último classificado da II Liga, com apenas um ponto.



Vitória de Guimarães B, que foi derrotado no campo do Sporting Covilhã, por 2-1, e Sporting de Braga B também somam apenas um ponto.



Sem vencer continua o Benfica B, que empatou a zero no terreno do Famalicão, enquanto o FC Porto chegou ao primeiro triunfo na prova, depois de bater em casa o Penafiel, por 3-1.



A terceira jornada da II Liga termina no domingo com a receção do Real Massamá ao Sporting B (11:15).