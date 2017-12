Santa Clara perdulário consente empate com Nacional

Lusa 03 Dez, 2017, 18:49 | 2.ª Liga

O Nacional entrou mais forte em campo e aos oito minutos fez a primeira aproximação à baliza do Santa Clara num remate rasteiro de Murilo para as mãos de Serginho, a que a formação açoriana respondeu, num remate de Thiago Santana, aos 16.



Cerca de dois minutos depois, no seguimento de um canto de Minhoca, Clemente sozinho na área cabeceou ao lado da baliza do Nacional, e aos 28 foi novamente Thiago Santana a estar perto do golo, com a bola a embater nas malhas laterais.



Cinco minutos depois, Mauro, do Nacional, respondeu com um remate simples que Serginho segurou com facilidade, antes de nova oportunidade do Santa Clara, pela terceira vez nos pés do avançado brasileiro.



Antes do intervalo, Daniel salvou o Nacional do "pior" por duas vezes, primeiro numa defesa ao remate de João Reis, e depois na resposta a novo remate de Thiago Santana, com o guardião a só conseguir segurar a bola à segunda tentativa.



As duas equipas entraram para a segunda parte sem alterações, o Santa Clara continuava à procura do golo e aos 50 minutos Pacheco rematou à barra da baliza do Nacional, instantes antes do primeiro golo do encontro.



No seguimento de um canto de Minhoca Thiago Santana conseguiu finalmente fazer o 1-0, num golo de cabeça, após a marcação de um canto, aos 53 minutos.



Aos 65 minutos, Christian na marcação de um livre faz um remate perigoso, mas Vítor Alves correu para o lado de Serginho evitando o pior para a baliza do Santa Clara, que podia ter voltado a marcar Thiago Santana.



O empate para a equipa madeirense acabaria por chegar, aos 73, num lance resultante de uma falha defensiva, que o hondurenho Rochez aproveitou, atirando entre o guarda-redes Serginho e o poste.



Thiago Santana, no lado do Santa Clara, acabou, apesar do golo, por ter uma tarde infeliz, ao falhar mais duas oportunidades, aos 78 e 90, esta última a cabecear por cima da baliza do Nacional.