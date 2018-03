Santa Clara vence em Guimarães e sobe à terceira posição

Lusa Comentários 25 Mar, 2018, 17:35 | 2.ª Liga

Os golos de Minhoca, aos 10 minutos, de grande penalidade, e de Thiago Santana, aos 60, permitiram aos açorianos subirem provisoriamente à terceira posição, com 52 pontos, menos um do que o duo que lidera a prova - Nacional e Penafiel.



Já os vimaranenses, apesar de terem atacado mais e falhado mais do que uma 'mão cheia' de ocasiões, ficaram em 'branco' e averbaram a primeira derrota na segunda volta, após sete vitórias e três empates, ocupando o nono lugar, com 41 pontos.



A toada de equilíbrio nos minutos iniciais 'rompeu-se' aos oito minutos, quando Dénis Duarte rasteirou Thiago Santana no interior da área vitoriana, e, dois minutos volvidos, Minhoca inaugurou, da marca de penálti, o marcador, com um remate para o lado contrário ao escolhido por Miguel Oliveira.



Em desvantagem, a formação anfitriã teve mais volume de jogo no que restou da primeira parte - 19 ataques contra 10 - e, por três vezes quase empatou: num remate ao lado de Oscar Estupiñán, aos 15 minutos, num cruzamento de Hélder Ferreira, ao qual Vigário falhou a emenda, por milímetros, aos 40, e num cabeceamento, novamente de Estupiñán, ao lado, aos 44.



O Santa Clara quase dilatou a vantagem pouco tempo após o reatamento, quando João Correia, após livre da esquerda, cabeceou à trave da própria baliza (50 minutos), mas o ascendente continuou do lado dos vitorianos e Vigário obrigou, num remate em arco, Marco Pereira a negar-lhe o empate com uma palmada (52).



Depois de Haashim Domingo ter atirado por cima, em mais um lance conduzido por Joseph, os insulares aproveitaram um contra-ataque conduzido por Minhoca para dilatarem a vantagem numa emenda de Thiago Santana, que apontou o 13.º golo no campeonato.



Os vimaranenses continuaram instalados no meio-campo contrário e, por duas vezes, ficaram perto do tento de honra: num lance na pequena área, em que a bola bateu na trave, depois no poste e depois foi bloqueada pelo guardião açoriano, aos 80 minutos, e num remate de Pedro Raúl ao lado, aos 83.







Jogo no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.



Vitória de Guimarães B - Santa Clara, 0-2.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Minhoca, 10 minutos (grande penalidade).



0-2, Thiago Santana, 60.







Equipas:



- Vitória de Guimarães B: Miguel Oliveira, João Correia (Artur Abreu, 72), Dénis Duarte, Marcos Valente, David Luís, Al Musrati (Castro, 57), Joseph, Hélder Ferreira, Haashim Domingo (Pedro Raúl, 80), Vigário e Oscar Estupiñán.



(Suplentes: André Costa, Ricardo Carvalho, Rúben Oliveira, Castro, Artur Abreu, Rui Gomes e Pedro Raúl).



Treinador: Vítor Campelos.



- Santa Clara: Marco Pereira, Vítor Alves, Accioly, João Pedro, Igor Rocha, Diogo Santos, Minhoca (Paulo Grilo, 86), Rúben Saldanha, João Reis, Thiago Santana (Clemente, 79) e Fernando (Pineda, 69).



(Suplentes: Rodolfo Cardoso, Daniel Coelho, Marcelo Oliveira, Paulo Grilo, Pineda, Rafael Batatinha e Clemente).



Treinador: Carlos Pinto.







Árbitro: Carlos Espadinha (Portalegre).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Pedro (50), Diogo Santos (59), Thiago Santana (68) e Dénis Duarte (77).



Assistência: 1.998 espetadores.