Semedo assina e ainda são esperados mais dois reforços no Sporting da Covilhã

Lusa Comentários 29 Jan, 2019, 11:40 | 2.ª Liga

O cabo-verdiano, de 30 anos, representou o Leixões desde a última temporada, mas rescindiu em outubro último com o emblema de Matosinhos, por mútuo acordo, sem ter sido utilizado esta época.



Sérgio Semedo, médio defensivo, conta com passagens pelo Suduva, da Lituânia, e pelo Apollon Limassol, do Chipre. Em Portugal vestiu as cores do Feirense, Gil Vicente, Olhanense, Portimonense e Marítimo e Pinhalnovense.



No mercado de inverno já saíram do plantel serrano seis jogadores: Paulico, João Nogueira, Onyeka, Jahfort, Quiroga e Makouta, este último transferido para o Braga. O lateral Tiago Moreira, de regresso aos ‘leões da serra’, e os avançados Diego Medeiros e Kukula chegaram em janeiro.



Até ao encerramento do mercado de transferências, na quinta-feira, 31, são esperados no Sporting da Covilhã mais dois reforços e a saída de "mais um ou outro jogador", adianta, em declarações à agência Lusa, José Mendes, o presidente.



Os jogadores estão referenciados e falta "pôr preto no branco", sublinhou o dirigente.



"Delineámos trazer atletas que queiram vir, que tenham qualidade, que tenham experiência de II Liga. Só assim é que teremos hipóteses de nos mantermos", realça José Mendes.



O presidente acredita que a segunda volta do campeonato vai "correr melhor do que a primeira" e que a equipa, última classificada, vai subir na tabela, embora acentue ser cada vez mais difícil, por serem agora menos equipas e os ‘leões da serra’ terem "dos orçamentos mais baixos, se não o mais baixo". da II Liga de futebol.



"Estamos com o cerco muito apertado e o clube sempre com dificuldades, porque não temos apoios de ninguém, exceto o logístico que temos da câmara", lamenta o dirigente.