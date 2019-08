Sérgio Ribeiro regressa à Oliveirense por um ano

Lusa Comentários 27 Ago, 2019, 20:30 | 2.ª Liga

“Jogar na Oliveirense faz-me bem e estou muito feliz com a confiança da direção, do treinador e com a minha escolha. Vou crescer como jogador e como homem. É o passo certo na minha carreira e, além disso, é muito bom saber que vamos voltar a jogar no Estádio Carlos Osório”, afirmou o atleta de 23 anos, ao sítio oficial do emblema na internet.



Depois de ter expirado o contrato na última época, o jogador avaliou outras propostas no mês de julho, mas decidiu regressar à formação de Pedro Miguel, pela qual fez um total de 55 jogos, marcou três golos e assinou seis assistências, nos últimos dois anos.



A Oliveirense ocupa o penúltimo lugar da II Liga, tendo registado um empate e duas derrotas, e recebe, no domingo, o terceiro classificado Farense.