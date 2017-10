Sindicato dos Jogadores e FPF avançam com fundo de pensões

Lusa 09 Out, 2017, 20:06 | 2.ª Liga

A criação do fundo é uma iniciativa do Sindicato Profissional dos Jogadores de Futebol, que recebeu todo o apoio da FPF, na extensão até ao final da época 2019/20 do protocolo que une as duas entidades, hoje assinado pelas duas partes, na Cidade do Futebol.



Fernando Gomes, presidente da FPF, classificou o novo fundo como "uma almofada que permita aos jogadores encarar o final da carreira de futebolista", prometendo apoio tanto a nível político como financeiro.



Joaquim Evangelista presidente do sindicato, recordou que este organismo "tem alertado para os problemas que surgem na transição e no final de carreira", pelo que considerou o fundo de pensões "um objetivo atingido, algo há muito procurado pelo sindicato e à semelhança do que sucede nos demais países europeus".



Em declarações ao site federativo, Joaquim Evangelista sublinhou que nada se altera no regime contributivo dos jogadores de futebol para IRS e Segurança Social.



"O fundo de pensões, além de instrumento de poupança, permite ao atleta resgatar esse montante no final da carreira desportiva (35 anos) e deduzir até 50 por cento das verbas afetas ao Fundo ao seu rendimento bruto. É um regime complementar a que os jogadores, voluntariamente, poderão aderir, sem comprometer o regime geral”, explicou.