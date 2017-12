Sporting B eficaz impõe-se sobre FC Porto B sem chama

Lusa 02 Dez, 2017, 19:12 | 2.ª Liga

As boas prestações e os golos de Rafael Leão, Rafael Barbosa e Pedro Delgado, aos 32, 57 e 84 minutos, respetivamente, permitiram aos 'leões' regressar às vitórias e subir ao 10.º lugar da tabela, somando agora 21 pontos, enquanto os visitantes se mantêm no terceiro posto, com os mesmos 25 de Santa Clara.



Foi o conjunto liderado pelo técnico Luís Martins, que renovou contrato com o clube esta semana, a entrar melhor na partida, face aos bons pormenores técnicos de Paulinho e das agitações de Rafael Barbosa no esquema 4x4x2 montado para o 'clássico' das equipas B.



O lateral Mauro Riquicho começou por descobrir Rafael Leão a fugir à defesa dos 'dragões' e, perante o corte falhado de Diogo Leite, mas o ponta de lança do Sporting foi perdulário na 'cara' da Diogo Costa, ao tentar fazer um 'chapéu'.



O Sporting B queria apagar a imagem penosa deixada em Famalicão na última jornada - derrota por 6-0 -, e à passagem do minuto 32, Rafael Leão não desperdiçou, contando ainda com alguma ajuda do guardião portista para a abrir o ativo, depois de ser assistido por Rafael Barbosa.



O 3x4x3 de António Folha parecia não dar resultados. Nos primeiros 45 minutos, os 'azuis e brancos', através Galeno e André Pereira, deram algum trabalho aos centrais 'leoninos' Ivanildo Fernandes e Tobias Figueiredo, mas um remate do avançado português a passar rente ao poste da baliza de Pedro Silva foi o melhor que conseguiram fazer.



Se a primeira parte tinha sido dominada pelos 'leões', o FC Porto B regressou do intervalo com vontade de inverter a desvantagem, porém o brasileiro Galeno não aproveitou a ocasião quando surgiu isolado só com Pedro Silva pela frente, permitindo a 'mancha' ao guardião.



Mas a tarde era de Rafael Barbosa e o Sporting voltou a marcar, colocando quase um ponto final no resultado. Desta vez, os papéis do golo inverteram-se e foi o compatriota Rafael Leão a retribuir, desmarcando o compatriota, que não perdoou no frente e frente com Diogo Costa, aos 56 minutos.



A seis minutos do fim, ainda houve tempo para Pedro Delgado inscrever o seu nome na lista dos marcadores do jogo, fixando o resultado final com um remate rasteiro bem colocado.