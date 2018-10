Sporting da Covilhã e Penafiel empatam sem golos

Lusa Comentários 06 Out, 2018, 19:09 | 2.ª Liga

Os 'durienses' entraram melhor na partida, mas os 'serranos', a jogar em casa, conseguiram equilibrar e na primeira metade o jogo disputou-se sobretudo no meio do terreno, a faltar objetividade a ambas as formações.



Os penafidelenses dispuseram da sua única oportunidade na primeira metade aos 26 minutos, com um remate de Ludovic, defendido por São Bento.



Aos 39 minutos, foi a vez de o Sporting da Covilhã desperdiçar a sua melhor, e única, ocasião, maso remate de Rick Sena, à meia-volta, foi defendido por instinto por José Costa.



Os 'leões da serra' iniciaram a segunda metade com a iniciativa do jogo e tiveram as melhores oportunidades para marcar. Logo ao minuto 46, o remate de Makouta sofreu um desvio em João Paulo e a bola acertou no poste.



Em contra-ataque, Ludovic respondeu (60), só que São Bento negou-lhe o golo, enquanto, na outra baliza, Rick Sena voltou a criar perigo e, ao minuto 82, o guardião do Penafiel impediu que Henrique Gomes conseguisse a primeira vitória em casa dos serranos.



Jogo disputado no estádio José Santos Pinto, na Covilhã.



Sporting da Covilhã - Penafiel: 0-0.



Equipas:



- Sporting da Covilhã: São Bento, Gilberto, Jaime Simões, Jaime Cunha, Henrique Gomes, Rafael Vieira, Caio Quiroga (Guilherme Rodrigues, 82), Makouta, Adriano, Rick Sena (Kisley, 75) e Onyeka.



(Suplentes: Bruno Bolas, Jahfort, João Nogueira, Guilherme Rodrigues, Soares, Kisley e Bonani).



Treinador: Dito.



- Penafiel: José Costa, Luís Dias, João Paulo, Luís Pedro, Daniel Martins, Romeu, Tiago (Cristian, 88), Ludovic (Yuri Araújo, 67), Pires (Areias, 76), Vasco Braga e Fábio Abreu.



(Suplentes: Ivo, Caetano, Yuri Araújo, Vini, Areias, Kalika e Cristian).



Treinador: Nuno Amaral.



Árbitro: Manuel Mota (AF Braga).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Tiago (61), Onyeka (62) e Rafael Vieira (71).



Assistência: Cerca de 500 pessoas.