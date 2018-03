Sporting da Covilhã regressa às vitórias com golo solitário de Sunday Abalo

Lusa Comentários 25 Mar, 2018, 17:33 | 2.ª Liga

O único golo da partida foi marcado no segundo tempo, aos 87 minutos, na sequência de um canto.



Os serranos, há oito jogos sem ganhar, e o Braga B, penúltimo classificado, entraram no encontro a precisar de pontuar e sem revelarem atrevimento.



Os 'leões da serra', com mais posse de bola, foram mais pressionantes e mais rematadores, mas sem pontaria, por isso o encontro chegou ao intervalo sem qualquer ocasião real de golo, apesar das tentativas de Fatai e Seidi.



No segundo tempo o jogo ganhou maior dinâmica, embora por vezes se tornasse pouco fluido e com paragens e apenas nos minutos finais surgiram as melhores oportunidades de golo, a primeira, ao minuto 78, quando Filipe travou o remate de Fatai, e, na recarga o desinspirado Reinildo, à boca da baliza, desperdiçou.



No minuto seguinte foram os minhotos a criar perigo, quando Singh, de muito longe, atirou forte, mas Vítor São Bento desviou junto ao poste. Os bracarenses voltaram a assustar passados dois minutos, numa bola endossada por Lucas, que o guardião serrano fez passar por cima da barra.



O golo solitário surgiu aos 87 minutos, marcado por Sunday Abalo na estreia como titular, na sequência de um canto apontado por Gilberto. Lucas fez o corte, a bola sobrou para o médio, que rematou rasteiro e colocado, de fora da área.



Antes do apito final os serranos podiam ter aumentado a contagem, mas primeiro Onyeka, isolado, adiantou muito a bola e perdeu a oportunidade para rematar. Depois foi Filipe a negar o golo a Reinildo, que ficou em posição privilegiada para marcar.



Com a derrota o Braga B, soma o terceiro desaire seguido e perdeu a oportunidade de sair da zona de despromoção.







Jogo no Estádio Santos Pinto



Sporting da Covilhã -- Sporting de Braga B: 1-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcador:



1-0, Sunday Abalo, 87 minutos.











Equipas:



- Sporting da Covilhã: Vítor São Bento, Renato Reis, Zarabi, Joel, Paulo Henrique, Sunday Abalo (Makouta, 90), Gilberto, Fatai, Índio (Moses, 57), Reinildo, Adul Seidi (Onyeka, 84).



(Suplentes: Igor Araújo, Amadú Turé, Moses, Makouta, Vitó, Raul Almeida, Onyeka).



Treinador: José Augusto.



- Sporting de Braga B: Filipe, Sílvio, Lukic, Lucas, Simão, Loum (Dinis, 90), Didi, Singh, Crespo (Erick, 82), Ryller (Denisson, 68), Jonata Bastos.



Suplentes: Ricardo, Etick, Dinis, Afonso, Denisson, Amador, Midana.



Treinador: Wenderson de Arruda Said.







Árbitro: André Narciso (AF Setúbal).



Ação disciplinar: Cartão amarelo a Loum (25), Índio (30), Paulo Henrique (33), Simão (44), Singh (74).



Assistência: Cerca de 200 pessoas.