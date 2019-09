Sporting da Covilhã vence em Viseu e mantém a liderança da II Liga

Lusa Comentários 01 Set, 2019, 22:31 | 2.ª Liga

Foi um Covilhã eficaz que se impôs a um adversário que ainda não tinha sofrido golos no campeonato, tendo os 'serranos' vencido com golos de Bonani (12), Zarabi (69) e um autogolo de Tiago Almeida (90+5), com Carter a marcar para o Académico, aos 38.



Numa primeira parte de domínio repartido, o Covilhã adiantou-se logo aos 12 minutos, num lance em que Ricardo Janota bateu mal uma bola que caiu nos pés de Bonani, que aproveitou o `brinde´.



Após alguns minutos de desacerto, com várias falhas defensivas, o Académico de Viseu reencontrou-se e foi mais dominador até final da primeira parte, conseguindo o empate aos 38 minutos, num livre direto de Carter, que bateu forte sem hipóteses para Carlos Henriques.



No segundo tempo, entrou melhor o Académico, mas foi o Covilhã a voltar a marcar, com Zarabi a desviar ao segundo poste um livre marcado da esquerda.



Aos 74 minutos, o Covilhã ficou reduzido a 10, com a expulsão de Rodrigo, por duplo amarelo, e o Académico aproveitou para pressionar mais o adversário, mas sem conseguir criar grandes oportunidades.



O resultado fechou aos 90+5, já em fase de `desespero´ dos viseenses, com Kukula numa transição rápida a rematar cruzado e Tiago Almeida a desviar para o fundo da sua baliza.