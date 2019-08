Sporting da Covilhã vence FC Porto B por 2-0

Lusa Comentários 11 Ago, 2019, 22:02 | 2.ª Liga

O Sporting da Covilhã entrou bem na partida e logo aos cinco minutos teve uma excelente oportunidade para inaugurar o marcador, obrigando o guarda-redes do Porto B a sair da baliza para evitar o golo.



Os serranos continuaram a pressionar muito o FC Porto B, que praticamente não saía do seu meio campo, e, aos nove minutos, uma jogada desenhada por Tiago Moreira e Adriano, culminou com um remate do primeiro ao qual se opôs o guardião portista, com uma excelente defesa.



Apesar da pressão do Sporting da Covilhã, o golo não aparecia. Aos 27 minutos, Filipe rematou e proporcionou uma grande defesa a Ricardo, que evitou novamente o golo dos serranos.



Na baliza contrária, Carlos Henriques não teve praticamente trabalho durante a primeira parte da partida. Apenas ao minuto 41, saiu dos postes para cortar uma bola à entrada da sua área.



Na segunda parte, o FC Porto B entrou melhor e a pressionar o Covilhã, sendo que, ao minuto 55, obrigou o guardião serrano Carlos Henriques a duas grandes intervenções para evitar o golo dos portistas.



O Sporting da Covilhã tentava sacudir a pressão do FC Porto B, e, aos 74 minutos, numa jogada rápida dos serranos, o capitão Adriano rematou com o pé esquerdo e inaugurou o marcador, com um golo de excelente efeito e sem quaisquer hipóteses de defesa para Ricardo.



A partir daí, o Sporting da Covilhã cresceu e, ao minuto 81, Bonani quase fazia o segundo golo, valendo ao Porto a intervenção de Ricardo.



O FC Porto B procurava o golo do empate e o jogo manteve-se sempre muito vivo, com jogadas de parada e resposta.



E, foi numa jogada rápida delineada entre Kukula e Rodrigo, com este a rematar e a obrigar o portista Brandão a cortar a bola com o braço.



Corria o minuto 90 e o árbitro apontou de imediato para a marca da grande penalidade, que foi concretizada pelo capitão Adriano.



Com dois golos de vantagem, o Sporting da Covilhã recuou para defender o resultado e o FC do Porto B, nunca deixou de tentar o golo até ao apito final.