Sporting da Covilhã vence Santa Clara com golo de Seidi

Lusa 21 Jan, 2018, 18:05 | 2.ª Liga





O resultado permitiu aos 'leões da serra' ultrapassarem na tabela os açorianos e chegarem ao sexto lugar, a dois pontos dos lugares de subida de divisão.



As duas equipas, apenas separadas por dois pontos, apresentaram-se em campo cautelosas e sem querer dar espaço ao adversário, com a primeira metade pautar-se pelo equilíbrio e pela escassez de oportunidades, apesar da maior iniciativa do Santa Clara.



Seidi e Fatai, com remates tortos, deram os primeiros avisos do Covilhã, enquanto na formação insular Igor Rocha obrigou a boa intervenção de Igor Rodrigues.



Ao minuto 36, sem que tivesse sido criada qualquer ocasião real de golo, os serranos, de bola parada, inauguraram o marcador. Num lance estudado Makouta, na esquerda, cruzou largo, João Dias, junto à linha de fundo, cabeceou para a pequena área, onde Seidi surgiu entre os centrais e atirou para o fundo das redes.



Antes do descanso, Minhoca, num remate à meia-volta, tentou restabelecer a igualdade, mas não conseguiu surpreender Igor Rodrigues.



No regresso dos balneários, os serranos mostraram-se agressivos e, ao minuto 46, Índio rematou forte ao lado e volvidos dois minutos Reinildo, em dia de aniversário, tirou um adversário da frente e atirou em arco com a bola a passar a rasar a barra.



Quando estavam jogados 51 minutos os açorianos viram a sua tarefa dificultada, com a expulsão de Daniel Coelho, após entrada dura sobre Reinildo, que lhe valeu cartão vermelho direto.



Em superioridade numérica e no marcador, o Sporting da Covilhã manteve a organização defensiva e foi explorando os espaços concedidos pelo Santa Clara, que reforçou o ataque.



Valeu aos insulares o guardião, que primeiro negou o golo a Fatai e pouco depois a Índio. Na outra baliza Fernando teve uma oportunidade nos pés, só que Reinildo cortou a bola no limite.



Até ao final do encontro ambas as equipas aproximaram-se com relativo perigo da baliza adversária, mas o resultado já não se alterou.