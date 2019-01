Sporting de Braga B regressa às vitórias após reviravolta frente ao Benfica B

Lusa Comentários 13 Jan, 2019, 14:13 | 2.ª Liga

SWillock, aos cinco minutos, abriu o marcador no Caixa Futebol Campus, mas a reação rápida dos arsenalistas aconteceu aos oito, por André Pereira. Após o intervalo, o Benfica B voltou a colocar-se em vantagem, pelos pés de Nuno Santos, aos 71, porém os visitantes acabaram por ser mais eficazes sempre que foram à baliza, com Henry a igualar de novo, aos 73, e Ibrahima a confirmar os três pontos, aos 80.



Nenhuma das equipas partia para este desafio no melhor momento de forma, com a formação secundária das ‘águias’ sem triunfar há três encontros, mas, ainda assim, melhor do que o adversário, que vinha de cinco derrotas.



O melhor da primeira parte aconteceu ainda dentro dos 10 minutos iniciais, quando ambas as equipas ainda procuravam encaixar-se e acertar as marcações. Uma transição rápida conduzida por Tiago Dantas terminou com um golo fácil do inglês Willock, que apenas teve que encostar.



O Braga B foi sempre mais cauteloso a sair a jogar, defendendo com as linhas baixas e apostando nas transições. A desvantagem inicial não abalou os visitantes e resposta demorou apenas quatro minutos, com André Ribeiro a fugir à marcação dentro da grande área para bater Fábio Duarte.



Para o segundo tempo, o Benfica B voltou a trazer a intensidade inicial, jogou mais subido no terreno e João Filipe teve nos pés duas chances voltar a colocar o Benfica na frente do encontro, mas foi a assistir Nuno Santos, aos 71 minutos, que acabou por ser decisivo.



Tal como aconteceu no golo inaugural, os ‘encarnados’ voltaram a ser permeáveis e não conseguiram segurar a vantagem, permitindo a Henry, que tinha vindo do banco, voltar a empatar e a ver Ibrahima fazer um ‘chapéu’ a Fábio Duarte no golo da reviravolta.



Jogo no Caixa Futebol Campus, no Seixal.



Benfica B – Sporting de Braga B, 2-3.



Ao intervalo: 1-1.



Marcadores:



1-0, Willock, 05 minutos.



1-1, André Ribeiro, 08.



2-1, Nuno Santos, 71.



2-2, Henry, 73.



3-2, Ibrahima, 80.



Equipas:



- Benfica B: Fábio Duarte, Alex Pinto, Kalaica, Ferro, Nuno Tavares (Rodrigo Conceição, 85), Florentino Luís, Tiago Dantas, Nuno Santos (Gonçalo Ramos, 82), João Filipe, Willock e Zé Gomes (Saponjic, 68).



(Suplentes: Daniel Azevedo, Rodrigo Conceição, Miguel Nóbrega, Saponjic, Benny, Tomás Tavares e Gonçalo Ramos).



Treinador: Nélson Veríssimo.



- Sporting de Braga B: Tiago Pereira, Diogo Casimiro, Rodrigo Borges, Bruno Wilson, Simãozinho, Afonso Caetano, Ibrahima, Miguel Crespo, Ivan (Pedro Amador, 39), Denisson (Henry, 68) e André Ribeiro (Inácio Miguel, 85).



(Suplentes: Filipe Ferreira, Muric, Inácio Miguel, Henry, Elias, Tiago Dias e Pedro Amador).



Treinador: Wender Said.



Árbitro: Pedro Vilaça (AF Viana do Castelo).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Rodrigo Borges (75 e 90+3), Bruno Wilson (79) e Diogo Casimiro (89). Cartão vermelho para Rodrigo Borges por acumulação de amarelos (90+3).



Assistência: cerca de 600 espetadores.