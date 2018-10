Sporting de Braga B vence Académico de Viseu com `bis` de Tiago Dias

Lusa Comentários 07 Out, 2018, 18:17 | 2.ª Liga

O Sporting de Braga B vinha da primeira vitória da época (2-0 em Arouca), iguala os sete pontos do Académico de Viseu, que somou a terceira derrota seguida, e sai da zona de despromoção.



Tiago Dias, avançado emprestado pelos italianos do AC Milan e com passagens pela formação do Sporting e do Benfica, foi a figura do jogo, ao marcar os dois golos da partida (44 e 76).



Os minhotos foram melhores na segunda parte, mas, na primeira, o Académico de Viseu apenas pôde deve queixar-se de si próprio porque, antes do golo inaugural, desperdiçou três oportunidades claras para marcar.



A primeira por Rui Miguel, que rematou à barra (27), depois Luisinho viu Danilo cortar em cima da linha de golo (32) e, finalmente, Nsor atirou contra o guarda-redes Tiago Pereira perante uma defesa bracarense a ‘dormir’.



Em cima do intervalo, a equipa da casa chegou ao golo: Luther Singh recuperou a bola pela direita, cruzou de pronto e Tiago Dias, no ‘coração’ da área, rematou fraco, mas a bola ainda embateu em Fábio Santos e enganou o guarda-redes Jonas (44).



No segundo tempo, esperava-se um Académico de Viseu mais intenso e perigoso em busca do empate, mas assistiu-se o contrário e, aos 76 minutos, o Sporting de Braga B fez o segundo pelos mesmos intervenientes: assistência de Luther Singh e Tiago Dias a ‘bisar’.



Nota para a lesão do campeão europeu sub-19 Trincão após uma entrada violenta de João Mário (18), tendo entrado para o seu lugar Tiago Dias, que viria a ser decisivo.



Jogo no Estádio 1º de Maio, em Braga.



Sporting de Braga B - Académico de Viseu, 2-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Tiago Dias, 44 minutos.



2-0, Tiago Dias, 76.



Equipas:



- Sporting de Braga B: Tiago Pereira, Danilo, Bruno Wilson, David Carmo, Pedro Amador, Ibrahima, Rafael Assis, Crespo (Afonso Caetano, 77), Trincão (Tiago Dias, 23), Luther Singh e Elias Emanuel (Henry, 88).



(Suplentes: Filipe Ferreira, Inácio, Afonso Caetano, Muric, Henry, Simão e Tiago Dias).



Treinador: Wender Said.



- Académico de Viseu: Jonas, Tiago Almeida, Fábio Santos, Kevin Medina, Lucas (Alek Gasilin, 68), Fernando Ferreira, Latyr Fall, Rui Miguel (Kokorovic, 73), Luisinho, João Mário (Ryam, 59) e Nsor.



(Suplentes: Cléber, Pica, Paná, Alek Gasilin, Barry, Kokorovic e Ryan).



Treinador: Manuel Cajuda.



Árbitro: João Pinho (Associação de Futebol de Aveiro).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Fábio Santos (14), João Mário (18), Fernando Ferreira (34), Bruno Wilson (36), Tiago Pereira (84).



Assistência: cerca de 300 espetadores.