Varzim e Leixões empatam em dérbi disputado com raça

Lusa 21 Jan, 2018, 18:05 | 2.ª Liga





Neste dérbi do litoral norte, entre dois clubes com fortes raízes piscatórias, e disputado com condizente raça, os matosinhenses inauguraram o marcador aos 57, por Ricardo Alves, tendo o Varzim empatado, aos 70, por intermédio de Stanley.



Com este resultado, o Leixões perdeu algum fôlego na luta pelos lugares de subida, descendo ao quinto lugar da classificação, embora com os mesmos 35 pontos de Académico de Viseu e Nacional, que seguem nos respetivos lugares a cima.



Já os poveiros, apesar de somarem mais um ponto para tentar sair das posições de descida, continuam na zona perigosa da tabela classificativa, seguindo no 18.º posto, com 22 pontos.



Os poveiros até entraram melhor na partida, conseguindo surgir mais vezes na área contrária, com Rúben Macedo em destaque no capítulo do remate.



Os visitantes tentavam responder em contra-ataque, e apesar de não serem tão afoitos a finalização, ainda viram Bruno Lama e Breitner esboçar duas iniciativas com algum perigo.



No entanto, caberia aos da casa a melhor oportunidade da etapa inicial, num remate de Stanley, perto da hora, mas que teve um corte providencial do defesa do Leixões Jorge Silva, que segurou o nulo até ao intervalo.



O tempo de descanso fez bem à turma de Matosinhos, que estreou no banco o técnico Ricardo Malafaia, regressando ao jogo com mais rotação e, sobretudo, ambição.



Um remate de Belima, ao poste da baliza poveira, aos 52 minutos, frisou esse ascendente dos leixonenses, num lance que acabou por servir de prenúncio para o golo dos visitantes, pouco depois.



Após livre de Breitner, o central Ricardo Alves escapou à marcação e conseguiu um desvio providencial para o 1-0, aos 57 minutos.



O tento fez os poveiros despertarem e surgirem mais vezes na área adversária, acabando por ver a sua insistência premiada, com o golo do empate, aos 70, por Stanley, após assistência do reforço Luíz Alberto.



Com a igualdade restabelecida, e ainda com 20 minutos para se jogar, o Leixões pareceu mais conformado ao resultado, perante um Varzim que ainda tentou a reviravolta, mas sem suficiente arte para quebrar o 1-1 final.