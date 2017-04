Varzim perde com FC Porto B e complica aspirações de subida de divisão

Lusa 15 Abr, 2017, 14:49 / atualizado em 15 Abr, 2017, 14:50 | 2.ª Liga

Um golo de Wenderson Galeno, ainda na primeira parte, entregou a vitória aos jovens 'dragões', num desafio onde a equipa orientada por António Folha fez da eficácia a sua maior arma, ao invés do adversário poveiro, que foi justamente castigado pelo seu desperdício na finalização.



Os locais voltaram a mostrar que não se estão a dar bem nos duelos no seu estádio, somando o quinto jogo consecutivo sem ganhar (três derrotas e dois empates), o que o mantém a equipa no terceiro lugar do campeonato, com uma desvantagem, à condição, de sete pontos para os lugares de subida.



Já o FC Porto B, campeão em título desta II Liga, amealhou o terceiro triunfo consecutivo, o que permite à equipa assumir uma posição mais tranquila na tabela classificativa, afastada dos lugares de descida.



Os poveiros até entraram com fulgor, pautando o ritmo de jogo e conseguindo algum ascendente perante um FC Porto mais na expectativa e que ia espreitando as oportunidades de contra-ataque.



Rui Costa, logo aos oito minutos, frisou essa melhor entrada dos poveiros, numa arrancada que deixou três adversários para trás, mas que claudicou na altura do remate.



Pouco depois, à passagem do quarto de hora, foi Nelsinho a tentar surpreender o guardião portista, também com um remate de longe, mas sem a melhor pontaria.



Do outro lado, o FC Porto B sentia dificuldades no último passe, e, apesar da velocidade que imprimia, não tinha conseguido até então chegar em boa posição junto à baliza dos poveiros.



No entanto, na primeira vez que os 'dragões' colmataram essa pecha foram verdadeiramente letais, chegando ao golo, por Wenderson Galeno, já na fase final do primeiro tempo.



Aproveitando uma perda de bola da defesa poveira, Omar Govea desmarcou Galeno, com este a mostrar-se exímio na finalização, fixando o 1-0 com que se chegou ao intervalo.



Em desvantagem, os poveiros regressaram para o segundo tempo com ambição redobrada e, durante os primeiros 30 minutos do reatamento, não só 'encostaram' o FC Porto à sua área, como desperdiçaram uma mão cheia de oportunidades de golo.



Ora através de remates de Rui Costa, num deles com a baliza totalmente à mercê, ora numa bola ferro através de um cabeceamento de Sandro o Cunha, o Varzim só se poderia queixar-se de si próprio para não chegar, nesse período, à igualdade.



Os jovens 'dragões' foram praticamente inofensivos no ataque neste segundo tempo e, não fosse um par de remates de Kayembé, já depois dos 70 minutos, que o guardião da casa susteve, pouco mais haveria a anotar na prestação dos 'azuis e brancos'.



O Varzim ainda tentou o tudo por tudo na fase final do encontro, acabando o desafio com três pontas de lança em campo, mas a inspiração na finalização não estava presente neste jogo, num facto visível quando Eder Diez, já nos descontos, com a 'baliza aberta', falhou o desvio, fazendo prevalecer, até ao final, a vantagem de 1-0 do FC Porto B.







Jogo no Estádio do Varzim SC, na Póvoa de Varzim.



Varzim - FC Porto B, 0-1.



Ao intervalo 0-1.



Marcador:



0-1, Wenderson Galeno, 38 minutos.





Equipas:



- Varzim: Paulo Vítor, Jean (Villagrán, 88), Sandro, Nélson Agra, Rui Coentrão, Leonel Olímpio (Delmiro, 69), Estrela, Nelsinho, Diego Barcelos (Éder Diez, 77), Rui Costa e Malele.



(Suplentes: Paulo Cunha, Delmiro, Amimu, Villagrán, Pedro Santos, Sérgio Organista e Éder Diez)



Treinador: João Eusébio.



- FC Porto B: Raul Godiño, Fernando Fonseca, Jorge Fernandes, Chidozie, Inácio, Omar Govea, Rui Moreira, Francisco Ramos, Kayembé (Verdasca, 90+6), André Pereira (Areias, 90+3) e Wenderson Galeno (Toni Djim, 82).



(Suplentes: Mbaye, Ismael Diaz, Rui Areias, João Graça, Verdasca, Bruno Costa, Toni Djim)



Treinador: António Folha.







Árbitro: Luís Godinho (AF Évora).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Jorge Fernandes (35), Estrela (55), Wenderson Galeno (62), Rui Coentrão (68) e Éder Diez (89).







Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.